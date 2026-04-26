पुणे

Tribal Farmer’s Son: आदिवासी भागातील शेतकरी कुटुंबातील पंकज दिवटेची मुंबई पोलिस दलात निवड

अतिदुर्गम आदिवासी भागातील शेतकरी कुटुंबातील पंकज दिवटेने खडतर परिस्थिती, मर्यादित साधनांवर शिक्षण घेत सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून मुंबई शहर पोलिस दलात मिळविली भरती
Junnar Celebrates Success of Native Son in Latest Police Bharti Selection

Sakal

मिननाथ पानसरे
Updated on

जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील कुकडेश्वर येथील पंकज सुदाम दिवटे याने खडतर परिस्थितीमध्ये शिक्षण घेऊन प्रयत्नातील सातत्य व चिकाटीच्या जोरावर पोलिस भरतीमध्ये यश मिळविले. पंकज याची नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र पोलिस दलातील भरतीमध्ये मुंबई शहर पोलिस दलात निवड झाली. पंकज ने मिळविलेल्या यशाबद्दल त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक केले जात आहे.

Loading content, please wait...
police
Mumbai
Recruitment
mumbai police
Tribal
Tribal Areas

