Pune Crime News : "साहेब आम्हाला गोळ्या घाला पण मुलगी शोधून द्या!" पुण्यात पालकांचा पोलीस स्टेशनसमोर आक्रोश, नेमकं काय घडलं?

"साहेब, आम्हाला गोळ्या घाला, जीव घ्या… पण आमची मुलगी शोधून द्या!" अशा हृदयद्रावक आवाहनासह कुंजीरवाडी येथील अल्पवयीन मुलीच्या आई-वडिलांनी पोलीस स्टेशनसमोर टाहो फोडला. मुलगी दीड महिन्यापासून बेपत्ता असून, पोलिसांकडून कोणताही ठोस शोध न लागल्याने संतप्त कुटुंबाने पुढील दोन दिवसांत मुलगी सापडली नाही तर मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर कुटुंबासह आत्मदहन करण्याची गंभीर इशारा दिला आहे..नेमकं प्रकरण काय आहे? ही घटना सुमारे दीड महिन्यांपूर्वी घडली. कुंजीरवाडी परिसरातील १४ वर्षीय मुलगी एका नामांकित शाळेत नववीत शिकत होती. शाळेला सुट्टी असल्याने ती सकाळी कोचिंग क्लासला गेली होती. सकाळी ९.५० वाजता तिचा भाऊ रिक्षाने तिला क्लासवर सोडण्यासाठी गेला होता. क्लास संपल्यानंतर सर्व विद्यार्थी बाहेर आले, मात्र ही मुलगी कुठेच दिसली नाही. कुटुंबीयांनी परिसर, नातेवाईकांकडे आणि आसपास शोध घेतला, तरी तिचा पत्ता लागला नाही..लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या तपासात समाधान उर्फ सुशील गंगाधर सूर्यवंशी (वय २४) याचे नाव समोर आले असून, त्याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम १३७(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीने मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याचा संशय आहे..पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात तीन पथके तयार करून सातारा, सांगली, कोल्हापूर, बीड, लातूर, नागपूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत शोध मोहीम राबवण्यात आली. मात्र, आरोपीचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाही. आरोपी मोबाईल फोन वापरत नसल्याने त्याचा माग काढणे कठीण झाले आहे..पालकांची व्यथा मुलीचे आई-वडील म्हणाले, "दीड महिना झाला तरी पोलिसांकडून काहीच प्रगती नाही. आम्ही रोज पोलिस स्टेशनला हेलपाटे मारतो आहोत. आता आमच्याकडे आत्मदहनाशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही."कुटुंबाने सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोरही आंदोलन केले..आरोपीचा ठावठिकाणा सांगणाऱ्यास बक्षीसपोलिसांनी आरोपीचा ठावठिकाणा सांगणाऱ्यास योग्य बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, स्थानिक पातळीवरूनही संताप व्यक्त होत आहे.कोणालाही या मुलगी किंवा आरोपी समाधान उर्फ सुशील सूर्यवंशीबाबत माहिती असल्यास तात्काळ लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.