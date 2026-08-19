पुणे

‘आम्ही जेन झी हे सहन करणार नाही’

‘आम्ही जेन झी हे सहन करणार नाही’
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लडाखच्या डोंगररांगांवर असलेल्या एका तपासणी नाक्यावर काही तास थांबवण्यात आल्याने संतप्त झालेल्या एका तरुणीने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसमोर गोंधळ घातला. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाला. या व्हिडिओमध्ये तरुणी वारंवार ‘आम्ही ‘जेन झी’ आहोत, हे सगळे सहन करणार नाही’, असे म्हणताना दिसत आहे. अशा प्रकारचे निर्बंध पूर्वी काश्मिरी नागरिकांवर लादले जात होते आणि आता बाहेरून येणाऱ्या पर्यटकांनाही त्याचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोपही तिने केला. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी या प्रकारावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत असलेला हा व्हिडिओ लडाखमधील कारगिल परिसरातील मिनीमार्ग तपासणी नाक्यावरील असल्याचे सांगितले जात आहे.

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