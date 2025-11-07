Ladki Bahin Yojana: आचारसंहितेच्या काळातही लाडक्या बहीणींना हप्ता मिळणार, पण... १८ नोव्हेंबरची मुदत संपली तर लाभ थांबणार!

मुंबई : महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेला ई-केवायसीच्या अडचणींमुळे ब्रेक लागला आहे. १८ नोव्हेंबरपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास, या योजनेचा लाभ थांबवला जाणार आहे. फक्त वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांनाच हा लाभ मिळेल. दरमहा १५०० रुपये थेट खात्यात जमा होण्याची ही योजना आहे, पण आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे..निवडणुकांचे बिगूल वाजताच आचारसंहिता सक्रिय झाली. यामुळे लाडकी बहीण योजना तात्पुरती बंद पडेल, अशी चर्चा रंगली होती. आचारसंहितेच्या नियमांनुसार, मंत्री, सरकार किंवा स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना नवीन वित्तीय अनुदान देणे, योजना जाहीर करणे किंवा प्रकल्प सुरू करणे पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. असे झाल्यास आचारसंहितेचा भंग मानला जाऊन कठोर दंड किंवा कारवाई होऊ शकते. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट आहे की, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर नवीन योजना, कल्याणकारी घोषणा किंवा अनुदान थांबवावे लागते. आयोगाला याची पूर्ण कल्पना असते आणि ते काटेकोरपणे पालन करून घेते..मात्र, अधिकाऱ्यांच्या मते, आचारसंहितेमुळे या योजनेवर परिणाम होणार नाही. ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केले आहे, त्यांच्या खात्यात हप्ता नियमित जमा होत राहील. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'साम टीव्ही'शी बोलताना सांगितले, "ही योजना आधीपासूनच सुरू आहे आणि लाभार्थींची यादी निश्चित झाली आहे. नवीन लाभार्थी जोडणे किंवा नवीन घोषणा करणे बंद आहे, पण विद्यमान लाभार्थींना पैसे देणे चालू राहील. त्यामुळे आचारसंहिता योजनेच्या अंमलबजावणीला अडथळा ठरणार नाही.".Ladki Bahin Yojana Update : लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता थांबला? महिलांमध्ये संभ्रम, खात्यावर कधी जमा होणार पैसे?.पण ई-केवायसी न केल्यास खाते गोठवले जाईल आणि १५०० रुपयांचा हप्ता थांबेल. आतापर्यंत लाखो महिलांनी ई-केवायसी केले आहे, तरीही उर्वरित महिलांनी तातडीने आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक जोडून प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले. उत्पन्नाची मर्यादा काटेकोरपणे तपासली जाणार असून, अपात्र महिलांचे अर्ज रद्द होऊ शकतात..आचारसंहिता असली तरी विद्यमान योजनांचे लाभ चालू राहतील, हे स्पष्टीकरण महिलांना दिलासा देणारे आहे. पण ई-केवायसीची मुदत संपण्यापूर्वी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, खात्यात पैसे येणार नाहीत. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आयोगाचे हे नियम आहेत..Ladki Bahin Yojana: बहिणीसाठी भावाने उभारला मोफत ई-केवायसी कॅम्प; ज्ञानेश्वर गायकवाड या तरुणाचा अभिनव उपक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.