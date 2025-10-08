Ladki bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात...

- सुनील जगतापथेऊर - लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू करून जवळपास पंधरा महिने झाले आहेत. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये अनुदान स्वरूपात शासनाकडून दिले जातात..मात्र नव्याने शासनाने या योजनेतील महिलांसाठी केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. व यासाठी १ आक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर असा दोन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची आपले सरकार केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र किंवा ऑनलाइन सर्व्हिस देणाऱ्या केंद्रांवर गर्दी होत आहे..तसेच काही महिला घरातील सुशिक्षित मुला-मुलींच्या माध्यमातून मोबाइलद्वारे केवायसी करण्याचा प्रयत्न करताहेत परंतु या केवायसीसाठी शासनाकडून उपलब्ध असलेले पोर्टल वा सर्व्हर सातत्याने बंद पडत असल्याने किंवा चालत नसल्याने या महिलांची कुचंबना होत आहे. तासंतास थांबून देखील केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही..यासाठी त्या महिलेचे व तिच्या पतीचे किंवा वडीलांचे आधार कार्ड व त्यांना लिंक असलेले मोबाईल ओटीपी साठी आवश्यक आहेत. मात्र या पोर्टलवर केवायसी करण्यासाठी महिलेच्या आधार कार्डचा नंबर टाकला व ओटीपी मागितला की, एक एरर येतो आणि तिथे लिहिलेले असते 'उई आर एक्स्परियंसिंग हाय ट्राफिक,प्लीज ट्राय अगेन लेटर'..तर कधी ओटीपी येतो मात्र तो ओटीपी टाकण्यासाठी जो पर्याय उपलब्ध झाला पाहिजे तो उपलब्ध होत नाही. महिला व बाल विकास विभागाने याबाबत लक्ष घालून महिलांची कुचंबना दूर करावी अशी मागणी बहुसंख्य महिलांकडून केली जात आहे.काही जाणकारांच्या मतानुसार ही केवायसी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यासाठी जो सर्वर उपलब्ध करून दिला आहे. त्या सर्वरवर त्याच्या तांत्रिक ताकदीच्या पेक्षा अधिक कामाचा लोड आल्यावर चालत नाही..याचे कारण मोबाईलवर जी मंडळी ते पोर्टल ओपन करून केवायसी करण्याचा प्रयत्न करतात ते काम झाले, अथवा नाही झाले, तरी देखील त्यांनी केलेले लॉगिन बंद करत नसल्यामुळे इतरांना या सर्वरचा ॲक्सेस मिळत नाही तो ट्रॅफिक जाम असा मेसेज दाखवतो.त्यामुळे मोबाईलवर हे पोर्टल ओपन होणे बंद करावे किंवा सर्वरची कॅपॅसिटी वाढवावी जेणेकरून महिलांना हेलपाटे न मारता एकाच हेलपाट्यात त्यांची केवायसी पूर्ण करुन समाधानाने घरी जाता येईल..दुसरी विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या महिला विधवा आहेत. त्यांच्या केवायसीसाठी नेमके दुसरे आधार कार्ड कोणाचे वापरायचे किंवा कोणता पर्याय वापरायचा याची माहिती शासनाकडून न मिळाल्याने त्या महिला गोंधळाच्या मनस्थितीत आहेत. त्यांना मार्गदर्शक पर्याय उपलब्ध व्हावेत अशा मागणीने जोर धरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.