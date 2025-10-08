पुणे

Ladki bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात...

सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू करून जवळपास पंधरा महिने झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
- सुनील जगताप

थेऊर - लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू करून जवळपास पंधरा महिने झाले आहेत. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये अनुदान स्वरूपात शासनाकडून दिले जातात.

