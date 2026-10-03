लालूंवरील आरोपनिश्चिती
आता ३० ऑक्टोबरला
सकाळ न्यूज नेटवर्क
पाटणा, ता. ३ : ‘आयआरसीटीसी’ हॉटेल टेंडर गैरव्यवहारप्रकरणी शनिवारी दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव, बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडीदेवी आणि माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यासह अन्य आरोपी न्यायालयात हजर झाले. मात्र, आरोप निश्चित करण्याची औपचारिक प्रक्रिया शनिवारी पूर्ण होऊ शकली नाही. न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ३० ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे.
लालूप्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना हा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वेच्या रांची आणि पुरी येथील दोन हॉटेलच्या संचालनाशी संबंधित निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाली होती. त्याच्या मोबदल्यात पाटणा येथील जमीन हस्तांतरित करण्याशी संबंधित व्यवहार झाल्याचा तपास यंत्रणांचा आरोप आहे. राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने १० सप्टेंबर रोजी या प्रकरणातील १६ आरोपींपैकी नऊ जणांविरुद्ध पीएमएलएअंतर्गत आरोप निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. तर सात आरोपींना प्रकरणातून मुक्त करण्यात आले आहे. आरोप निश्चितीची औपचारिक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तीन ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार लालूप्रसाद, राबडीदेवी आणि तेजस्वी यादव यांच्यासह अन्य आरोपी शनिवारी न्यायालयात हजर झाले.
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