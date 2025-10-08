पुणे

Pune: पठारे विरुद्ध पठारे! मार खाणारा तो सचिन पठारे मी नाही...; पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या 'त्या' राड्याला अनोखे वळण

Sachin Pathare and Bandu Khandve Case: पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या वडगाव शेरी परिसरातील राड्याला वेगळंच वळण आले आहे. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे. या वादात नव्या व्यक्तीचा प्रवेश झाला आहे.
पुण्यातील वडगाव शेरी परिसरात शनिवार झालेल्या राड्यात एक नवीन ट्विस्ट आला आहे. वडगाव शेरी मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार बापू पठारे आणि बंडू खांदवे यांच्या वादानंतर झालेल्या गोंधळात आणि धक्काबुकी प्रकरणात ‘सचिन पठारे’ नावाच्या व्यक्तीला मारहाण झाल्याची चर्चा होती. पण आता दुसऱ्याच ॲड. सचिन पठारे यांनी पुढे येत म्हटलं आहे की “मार खाणारा तो सचिन पठारे मी नाही!”

