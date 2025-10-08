Pune: पठारे विरुद्ध पठारे! मार खाणारा तो सचिन पठारे मी नाही...; पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या 'त्या' राड्याला अनोखे वळण

पुण्यातील वडगाव शेरी परिसरात शनिवार झालेल्या राड्यात एक नवीन ट्विस्ट आला आहे. वडगाव शेरी मतदारसंघातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार बापू पठारे आणि बंडू खांदवे यांच्या वादानंतर झालेल्या गोंधळात आणि धक्काबुकी प्रकरणात ‘सचिन पठारे’ नावाच्या व्यक्तीला मारहाण झाल्याची चर्चा होती. पण आता दुसऱ्याच ॲड. सचिन पठारे यांनी पुढे येत म्हटलं आहे की “मार खाणारा तो सचिन पठारे मी नाही!”.मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी लोहगाव येथील गाथा लॉन्समध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात आमदार बापू पठारे सहभागी झाले होते. कार्यक्रमादरम्यान त्यांचं आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी बंडू खांदवे यांची शाब्दिक चकमक झाली आणि त्याचे रूपांतर धक्काबुकित झालं. थोड्याच वेळात दोन्ही गटातील कार्यकर्त्यांमध्ये धक्काबुक्की व मारहाण झाल्यानं परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झालं होतं. या सर्व प्रकरणावर बापू पठारे यांनी पत्रकार परिषद घेत "मला मारण्याचा प्रयत्न केला गेला" असा आरोप केला. .Pune News: पुणेकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी, पर्यायी मार्ग कोणते? .याप्रकरणी विमानतळ पोलीस ठाण्यात बंडू खांदवे यांच्यासह २० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यानंतर या घटनेतील एका सचिन पठारे याला मारहाण झाल्याचं वृत्त आलं. मात्र दुसरेच ॲड. सचिन पठारे, जे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी आता माध्यमांसमोर येत स्पष्टीकरण दिलं आहे. “मार खाणारा सचिन पठारे मी नाही. माझं या घटनेशी काहीही संबंध नाही. नामसाधर्म्यामुळे लोक मला फोन करून विचारत आहेत. ज्यामुळे मला मानसिक त्रास होतोय.”.ॲड. पठारे यांनी सांगितलं की, ते पूर्वी आमदार बापू पठारे यांचे समर्थक होते. पण आता त्यांचे आणि बापू पठारे यांचे कोणतेही संबंध नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. “मी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे आणि महानगरपालिका निवडणुकीची तयारी करत आहे. मात्र या घटनेमुळे माझं नाव विनाकारण जोडण्यात आलं असून माझी बदनामी होते आहे," असं ते म्हणाले. .Pulse Polio Vaccination : रविवारी ३ लाख बालकांना मिळणार ‘दो बॅुंद जिंदगी के’.या संपूर्ण प्रकारामुळे वडगाव शेरी मतदारसंघातील स्थानिक राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद आणि त्यातून निर्माण झालेला “पठारे विरुद्ध पठारे” गोंधळ, स्थानिक राजकारणात नव्या समीकरणांची चाहूल देतो आहे असा छुपा सूर राजकारणाच्या फडात ऐकायला मिळतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.