Temghar Dam : टेमघर धरणातून अद्याप गळती सुरूच; जल, विद्युत संशोधन केंद्राचे स्पष्टीकरण

पुणे/खडकवासला - टेमघर धरणातील गळती पूर्णपणे थांबविण्यात अद्याप यश आलेले नाही. सुचविलेल्या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना एकाचवेळी राबविण्यात आल्या असत्या तर ही गळती पूर्णपणे थांबविणे शक्य झाले असते..मात्र, तसे न झाल्याने केवळ ९० टक्केच गळती रोखण्यात यश आले असून उर्वरित १० टक्के गळती सुरूच असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राने (सीडब्ल्यूपीआरएस) दिले आहे.याविषयी माहिती देताना संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. प्रभात चंद्रा म्हणाले, "धरणातून गळती सुरू झाल्यानंतर सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून आमच्याकडे मदत मागण्यात आली. त्यानुसार केंद्रातील तज्ज्ञांनी धरणाची पाहणी केली. ड्रिलिंग व ग्राऊटिंग या पद्धतीने धरणाच्या बाहेरील भिंतीमध्ये ९० अंशाच्या कोनात छिद्रे पाडण्यात आली..त्या छिद्रांमध्ये सिमेंट, सिलिका, फ्लाय ॲश आदी सात घटकांचे मिश्रण सोडण्यात आले. त्यामुळे ९० टक्के गळती रोखण्यात यश आले. तथापि, प्रतिबंधात्मक उपाय एकाचवेळी करता न आल्याने गळती पूर्णपणे थांबलेली नाही. आमचे शास्त्रज्ञ सरकारच्या संपर्कात असून उर्वरित गळती रोखण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल.".पाणीसाठ्यामुळे दुरुस्तीत अडचणीशहराला पाणीपुरवठा आणि एक हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी ३.७१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) क्षमतेचे हे धरण २०१० साली पूर्ण झाले. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच धरणातून गळती सुरू झाली. सुरक्षा धोक्यात येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने तातडीने दुरुस्तीची प्रक्रिया हाती घेतली. पाणीसाठा असताना दुरुस्ती शक्य नसल्याने पाणी खडकवासला धरणात सोडावे लागत होते..आतील बाजूस सिमेंट आच्छादनगळती प्रतिबंधक कामे २०१७ मध्ये सुरू झाली. त्यानंतर २०१९ मध्ये पहिल्यांदा धरण १०० टक्के भरले. त्यावेळी जवळपास ९० टक्क्यांपर्यंत गळती कमी झाली. तिसऱ्या टप्प्यात धरणाच्या आतील बाजूस सिमेंट आच्छादनाचे काम सुरू झाले; मात्र हे काम अर्धवट राहिले. सध्या उर्वरित काम पूर्ण झाल्यानंतरच गळती शंभर टक्के थांबण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..