पुणे

Temghar Dam : टेमघर धरणातून अद्याप गळती सुरूच; जल, विद्युत संशोधन केंद्राचे स्पष्टीकरण

टेमघर धरणातील गळती पूर्णपणे थांबविण्यात अद्याप यश आलेले नाही.
temghar dam water leakage

temghar dam water leakage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे/खडकवासला - टेमघर धरणातील गळती पूर्णपणे थांबविण्यात अद्याप यश आलेले नाही. सुचविलेल्या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना एकाचवेळी राबविण्यात आल्या असत्या तर ही गळती पूर्णपणे थांबविणे शक्य झाले असते.

Loading content, please wait...
pune
water
Temghar Dam
Khadakwasala Dam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com