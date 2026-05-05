Lenyadri Ganesh Mahayag: लेण्याद्री येथे अंगारक संकष्टी निमित्त ‘श्री गणेश महायाग’ संपन्न

जुन्नर : अंगारक संकष्टी चतुर्थीनिमित्त जुन्नर तालुक्यातील श्री क्षेत्र लेण्याद्री येथे 'श्री गणेश महायाग' संपन्न झाला. तर चतुर्थी निमित्ताने हजारो भाविकांनी श्री गिरीजात्मज गणपतीचे दर्शन घेतले. यानिमित्ताने 'श्री गिरीजात्मज' गणेशाच्या मूर्तीस व मंदिरात फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. .यानिमित्ताने पहाटे साडे पाच वाजता देवस्थानचे अध्यक्ष ॲड.संजय ढेकणे, विश्वस्त सदाशिव ताम्हाणे यांच्या हस्ते श्रींचा अभिषेक व महापुजा करण्यात आली. देवाचे नैवेदयाकरीता गोळेगाव येथील विकास सिताराम ताम्हाणे व ब्राम्हणवाडा येथील सुधीर रामदास गायकर यांनी प्रत्येकी २ कॅरेट केळी तसेच जुन्नर येथील भगत व डोके परिवार यांजकडून १ कॅरेट आंबे देण्यात आले. मंदिरात सकाळी ६ वाजता, दुपारी १२ वाजता व सायंकाळी ६ वाजता महाआरती करण्यात आली. दिवसभर विविध धार्मिकविधी पार पडले. .भाविकांचे दर्शन सुलभ व्हावे याकरीता गर्दीचे नियोजन देवस्थानच्यावतीने करण्यात आले. यानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या 'श्री गणेश महायाग' चे आयोजन करण्यात आले होते. यात 46 भाविकांनी भाग घेतला. त्यानंतर विधीवत पुजा, होमहवन व महाआरती करण्यात आली. सायंकाळी श्री मुक्ताई प्रासादिक भजनी मंडळ शिवेचीवाडी यांच्या संगीत भजनाचा कार्यक्रम पार पडला. रात्री चंद्रोदयाच्या वेळी श्रींची महाआरती घेण्यात आली. नारायणगाव येथील छाया सखाराम पारधी, सखाराम कोंडीभाऊ पारधी तर अकोले येथील अजिंक्य मांजुलकर यांच्यावतीने महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते..यावेळी देवस्थानचे अध्यक्ष ॲड.संजय ढेकणे, उपाध्यक्ष गोविंद मेहेर, सेक्रेटरी शंकर ताम्हाणे, खजिनदार भगवान हांडे, विश्वस्त मच्छिंद्र शेटे, सदाशिव ताम्हाणे, काशिनाथ लोखंडे, नंदकुमार बिडवई, जयवंत डोके, जितेंद्र बिडवई, कार्यालयीन सचिव रोहीदास बिडवई, व्यवस्थापक निलेश सरजिने व देवस्थानचे कर्मचारी तसेच मोठ्या प्रमाणात भाविक भक्त व ग्रामस्थ उपस्थित होते.