लीओ क्लबच्यावतीने रस्त्यावर राहणाऱ्या गरजूवंतांना दिवाळी फराळाचे वाटप

कोथरुड (पुणे) : ज्यांना घर नाही, रस्त्यावर राहून गुजरान करतात अशा नागरीकांना, विशेषतः छोटी मुले, महिला यांना दिवाळी फराळाचे वाटप करण्यात आले. कोथरुड, कर्वे पुतळा चौक, एरंडवणे, महाराणा प्रताप उद्यान आदी भागातील गरजूवंतांना वाटप करण्यात आले. लायन चंद्रहास शेटी, क्षमा गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली जय मैड, यश खंडागळे, शंतनु गोयल, यश मैड, करण पाटील, सुरज बांगड, आशिष पेमराजु, शिवा फुलारी आदीं युवकांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला. लायन यश पंडीत, सतिश राजहंस, दत्ता शृहांरे आदींचे सहकार्य लाभले. करण पाटील लीओ म्हणाले की, आपले बांधव उपाशी असताना आपण गोड धोड खातोय ही सल मनाला शांत बसू देत नव्हती. अशावेळी आमच्या लीओ क्लबचे अध्यक्ष जय मैड यांनी हा उपक्रम सुचवला. त्याला सर्वांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. समाजभान जपत असल्याचे समाधान वाटत आहे. लायन शमा गोयल म्हणाल्या की, कोरोनामुळे अनेक कुटूंबे रस्त्यावर आली. आठ महिने हाल काढल्यानंतर किमान दिवाळी तरी गोड झाली पाहिजे, या भावनेतून सगळ्यांसोबत दिवाळी उपक्रम आम्ही राबवला. त्याला अनेकांचे सहकार्य लाभले.



