Leopard Attack : ओतूरमध्ये बिबट्याचा हल्ला; शेतकरी गंभीर जखमी, परिसरात दहशत

ओतूर : नुकतीच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पारपडल्या असून निवडणूकीच्या धामधुमीत प्रचाराच्या गाड्यांच्या आवाजाने बिबट्या नागरिकांन व लोकवस्ती पासून लांब पळून जात होता.त्यामुळे बिबट बाबत कोणतीही घटना घडताना आढळून येत नव्हती.मात्र निवडणूक संपली आणि दैनंदिन जीवन सुरू झाले आहे.शेती पिकवण्यासाठी कायम संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर भरदिवसा बिबट्याने हल्ला केल्याने ओतूर (ता.जुन्नर) व परिसरातील गावांमध्ये बिबट्याची दहशत परत वाढु लागली आहे..Akola News: शेतकऱ्यांच्या जिवाची किंमत कोण मोजणार; शेतात काम करणेही धोक्याचे, वन्यप्राण्यांचे वाढते हल्ले दिवसेंदिवस गंभीर.ओतूर गावच्या हद्दीत आवळी शिवारात बुधवारी दुपारी एक वाजे दरम्यान भरदिवसा बिबट्याने हल्ला करून एका तरुण शेतकऱ्यास गंभीर जखमी केले.यामुळे ओतूर व परिसरातील गावातील शेतकऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे.धनंजय नारायण डुंबरे (वय ३२ ) असे जखमी शेतकऱ्याचे नाव असून, ते आवळी शिवारात कांद्याच्या शेतात बुधवारी ता.११ दुपारी १ वाजे दरम्यान पाणी भरत असताना बिबट्याने त्यांच्यावर हल्ला केला.बिबट्याने त्यांच्यावर झडप घातली.या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे धनंजय गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या हात-पाय व पोटावर जखमा झाले.त्याच्या आवाजामुळे परीसरातील शेतकरी व ग्रामस्थांनी घटनास्थळी जाऊन जखमी डुंबरे यांना तातडीने ओतूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून येथे डॉ.विष्णवी ठिकेकर,डॉ.प्रशांत गोरे,डॉ.अमोल बागर यांनी जखमींवर प्रथमोपचार करून त्यांना बिबट प्रतिबंधक लस देण्यासाठी नारायणगाव येथे पाठविण्यात आले..बिबट हल्याची माहिती मिळताच वनविभागाचे ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे व वनपाल सारिका बुट्टे, वनरक्षक विश्वनाथ बेले व वनकर्मचार्याच्या पथक घटनास्थळी दाखल होऊन परिसरात मोका पहाणी केली.तसेच या परिसरात वनविभागा कडून गस्त वाढविण्यात येणार असून बिबट्या जेरबंद करण्यात पिंजरा ही लावण्यात येणार असल्याची माहिती वनविभागा कडून देण्यात आली.ओतूर व परिसरात उस तोडणी मोठ्या प्रमाणात सुरू असुन त्यामुळे बिबटे सैरभैर झाले असल्याचे दिसून येत आहे.तरी वनविभागाने त्वरित बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी केली आहे..