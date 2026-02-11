पुणे

Leopard Attack : ओतूरमध्ये बिबट्याचा हल्ला; शेतकरी गंभीर जखमी, परिसरात दहशत

Otur leopard attack news : ओतूर (ता. जुन्नर) येथील शेतात भरदिवसा बिबट्याने हल्ला करून धनंजय नारायण डुंबरे गंभीर जखमी झाले. वनविभाग त्वरित घटनास्थळी दाखल झाला, गस्त वाढवून पिंजरा लावण्याची तयारी करत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये दहशत वाढली आहे.
Otur leopard attack news

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
ओतूर : नुकतीच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पारपडल्या असून निवडणूकीच्या धामधुमीत प्रचाराच्या गाड्यांच्या आवाजाने बिबट्या नागरिकांन व लोकवस्ती पासून लांब पळून जात होता.त्यामुळे बिबट बाबत कोणतीही घटना घडताना आढळून येत नव्हती.मात्र निवडणूक संपली आणि दैनंदिन जीवन सुरू झाले आहे.शेती पिकवण्यासाठी कायम संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर भरदिवसा बिबट्याने हल्ला केल्याने ओतूर (ता.जुन्नर) व परिसरातील गावांमध्ये बिबट्याची दहशत परत वाढु लागली आहे.

