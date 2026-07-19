पुणे

Leopard Attack: कासारी गावात बिबट्याचे वारंवार हल्ले; १९ शेळ्या-मेंढ्यांचा बळी, भरपाईअभावी शेतकरी संतप्त

कासारी परिसरात महिन्यात तिसरा बिबट्याचा हल्ला; मेंढपाळांचे वाढते आर्थिक नुकसान, ग्रामस्थांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण
Leopard Attack

Residents have demanded that the Forest Department install a cage to capture the leopard and prevent further livestock losses.

Sakal
नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : कासारी (ता.शिरूर) गावातील परिसरात बिबट्याने पुन्हा धुमाकूळ घातला असून, एक मेंढी ठार केली आहे. येथील परिसरात बिबट्याने पुन्हा दहशत निर्माण केली असून, एक महिन्यात हा तिसरा हल्ला केला आहे.

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