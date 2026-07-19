Leopard Attack: कासारी गावात बिबट्याचे वारंवार हल्ले; १९ शेळ्या-मेंढ्यांचा बळी, भरपाईअभावी शेतकरी संतप्त

तळेगाव ढमढेरे : कासारी (ता.शिरूर) गावातील परिसरात बिबट्याने पुन्हा धुमाकूळ घातला असून, एक मेंढी ठार केली आहे. येथील परिसरात बिबट्याने पुन्हा दहशत निर्माण केली असून, एक महिन्यात हा तिसरा हल्ला केला आहे. .कासारी येथील मेंढपाळ रंगनाथ दगडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपावर रविवारी पहाटे बिबट्याने हल्ला करून एक मेंढी ठार केली आहे. मृत मेंढीचा पंचनामा वनरक्षक पुनम जाधव, पशुवैद्यकीय अधिकारी गोविंद राठोड व ग्रामस्थांसमवेत केला आहे..कासारी परिसरात यापूर्वीही बिबट्याने विविध ठिकाणी पाळीव प्राण्यांवर हल्ले केले आहेत. बिबट्याने वारंवार केलेल्या हल्ल्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, शालेय विद्यार्थी, महिला व ग्रामस्थ भयभीत झाले आहेत..दरम्यान, कासारी येथील मेंढपाळ रंगनाथ दगडे यांच्या मेंढ्यांच्या कळपावर गेल्या वर्षभरात बिबट्याने हल्ला करून सुमारे १९ शेळ्या- मेंढ्यांचा जीव घेतला आहे. त्यापैकी दोन शेळ्या व एका मेंढीची आर्थिक नुकसान भरपाई वनविभागाकडून मिळाली असून, उर्वरित शेळ्या- मेंढ्यांची भरपाई अद्याप मिळाली नसल्याचे श्री दगडे यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले..कासारी परिसराची वनविभागाने पाहणी करून बिबट्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पिंजरा लावावा अशी मागणी माजी सरपंच संभाजी भुजबळ, खरेदी विक्री संघाचे संचालक गुलाबराव सातपुते, माजी उपसरपंच सुखदेव भुजबळ, सोसायटीचे माजी अध्यक्ष दिलीप रासकर, सामाजिक कार्यकर्ते संदीप भुजबळ, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष संतोष काकडे व ग्रामस्थांनी केली आहे.."पाळीव जनावरे व प्राण्यांना बिबट्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून मेंढपाळांनी व पशुपालकांनी संरक्षक भिंत किंवा कठीण जाळी बसवावी. बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्याची व्यवस्था वनविभागामार्फत करण्यात येईल. नागरिकांनी बिबट्यापासून सुरक्षित राहण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घ्यावी. बिबट्याच्या हालचाली विषयी ग्रामस्थांनी वनविभागाशी संपर्क साधावा.पूनम जाधव, वनरक्षक, तळेगाव ढमढेरे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.