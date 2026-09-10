पुणे

Leopard Attack: दूध घालून परतताना उसातून बिबट्याची झेप! दुचाकीस्वार शेतकऱ्याने हल्ला चुकवत वाचवला जीव, बिबट्याच्या हल्ल्याने थरकाप..

Farmer Escapes Leopard Attack Near Sugarcane Field in Ambegaon: उसाच्या शेतातून अचानक बिबट्याची झेप; दूध घालून परतणाऱ्या शेतकऱ्याने प्रसंगावधानाने हल्ला चुकवत जीव वाचवला, थोरांदळे परिसरात भीतीचे वातावरण
Ambegaon Leopard Attack Farmer Escapes Safely After Leopard Jumps From Sugarcane Field Forest Department Installs Cage

Ambegaon Leopard Attack Farmer Escapes Safely After Leopard Jumps From Sugarcane Field Forest Department Installs Cage

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सकाळ वृत्तसेवा
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-नवनाथ भेके

निरगुडसर: उसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने दुचाकी वर जात असलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने बिबट्याचा हल्ला चुकवला आणि आरडाओरडा करत जवळच असलेल्या घराचा आसरा घेतला त्यानंतर बिबट्याने जवळ असलेल्या शेतात धूम ठोकली.

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