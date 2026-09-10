Leopard Attack: दूध घालून परतताना उसातून बिबट्याची झेप! दुचाकीस्वार शेतकऱ्याने हल्ला चुकवत वाचवला जीव, बिबट्याच्या हल्ल्याने थरकाप..

-नवनाथ भेके निरगुडसर: उसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने दुचाकी वर जात असलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने बिबट्याचा हल्ला चुकवला आणि आरडाओरडा करत जवळच असलेल्या घराचा आसरा घेतला त्यानंतर बिबट्याने जवळ असलेल्या शेतात धूम ठोकली..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...आणि शरद हरीभाऊ विश्वासराव या शेतकऱ्याचा जीव वाचला ही घटना थोरांदळे (ता.आंबेगाव) येथील पाटील मळ्यातील रस्त्यावर बुधवार (ता.०९) रोजी रात्री साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. थोरांदळे येथील पाटीलमळा येथील शेतकरी शरद हरिभाऊ विश्वासराव हे दूध घालून घरी परतत असताना रात्रीच्या साडेआठ वाजता अचानक उसाच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला..हा हल्ला चुकवत आपला जीव शेतकऱ्यांनी वाचवला आणि मोठ्याने आरडाओरड करत जवळ असलेल्या घराचा आसरा घेतला,त्यानंतर बिबट्या तिथूनच जवळ असलेल्या उसाच्या शेतात गायब झाला.गुरुवारी सकाळी आठ वाजण्याच्या सुमारास त्याच ठिकाणी अमोल टेमगिरे यांना बिबट्याचे दर्शन झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...,याबाबत शेतकऱ्यांनी वनविभागाला कळवत पिंजरा लावण्याची मागणी केली त्यानंतर वनविभागाचे वनपाल फुलमाळी आणि महेश टेमगिरे हे रेस्क्यू टीम सह तातडीने दाखल होत परिसराची पाहणी केली,आणि बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.