Leopard Attack : मंचर-निरगुडसर रस्त्यावर बिबट्याचा हल्ला, युवक जखमी

निरगुडसर : येथून बुधवारी रात्री साडेअकरा वाजता मंचर याठिकाणी दोन युवक दुचाकी वरून कामावर जात असताना मंचर-निरगुडसर रस्त्यावर पिंपळगावानजीक बिबट्याने दुचाकीवर झेप घेत हल्ला केला यामध्ये सुनील शिंदे (पांढरीवस्ती-खडकी) हा युवक जखमी झाला आहे. खडकी- पांढरीवस्ती येथील योगेश रमेश पोखरकर व सुनिल विठ्ठल शिंदे हे दोघे जण पांढरीवस्ती येथून बुधवार (ता.०८) रोजी रात्री ११:३० वाजण्याच्या सुमारास मोरडे फूड कंपनी मंचर येथे कामावर जात होते..Pune News : प्रभाग रचनेच्या विरोधात पुण्यातील पहिली याचिका उच्च न्यायालयात दाखल.यावेळी मंचर-निरगुडसर रस्त्यावर पिंपळगाव नजीक पाटीलमळा येथे अचानक ऊसातून बिबट्याने येऊन दुचाकीवर झडप मारली,यामध्ये सुनील शिंदे हा युवक जखमी झाला असून त्याच्या पायाला जखम झाली आहे.यावेळी योगेश पोखरकर यानेच प्रसंगावधान राखत मित्राला ग्रामीण रुग्णालयात उपचारास घेऊन गेला,यावेळी रुग्णालयात वनरक्षक सोनाली भालेराव यादेखील होत्या..उपचार झाल्यानंतर वनविभागाच्या गाडीत घरी सोडण्यात आले. गुरुवार (ता.०९) रोजी सकाळी मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी जखमी युवकासह कुटुंबाची भेट घेतली. यावेळी नारायण बांगर,अशोक भोर,दीपक बांगर,महेश पोखरकर,दीपक बोऱ्हाडे,सोनाली भालेराव उपस्थित होते. फोटो खाली ओळ:पांढरीवस्ती-खडकी (ता.आंबेगाव):मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी जखमी युवकासह कुटुंबाची गुरुवारी सकाळी भेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.