Leopard Attack : मंचर-निरगुडसर रस्त्यावर बिबट्याचा हल्ला, युवक जखमी

Manchar News : मंचर-निरगुडसर रस्त्यावर पिंपळगावनजीक रात्री ११:३० वाजता दुचाकीवरून कामावर जात असलेल्या सुनील शिंदे (खडकी) या युवकावर उसातून आलेल्या बिबट्याने झडप मारून हल्ला केला, ज्यात तो जखमी झाला.
नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : येथून बुधवारी रात्री साडेअकरा वाजता मंचर याठिकाणी दोन युवक दुचाकी वरून कामावर जात असताना मंचर-निरगुडसर रस्त्यावर पिंपळगावानजीक बिबट्याने दुचाकीवर झेप घेत हल्ला केला यामध्ये सुनील शिंदे (पांढरीवस्ती-खडकी) हा युवक जखमी झाला आहे. खडकी- पांढरीवस्ती येथील योगेश रमेश पोखरकर व सुनिल विठ्ठल शिंदे हे दोघे जण पांढरीवस्ती येथून बुधवार (ता.०८) रोजी रात्री ११:३० वाजण्याच्या सुमारास मोरडे फूड कंपनी मंचर येथे कामावर जात होते.

