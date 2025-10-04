Leopard Attack : बिबट्याच्या दोन हल्यात दुचाकीवरील तीन तरूण जखमी; मादी बिबट व दोन बछडे ही दिसले

ओतूर - ओतूर, ता. जुन्नर येथील ओतूर अहिनवेवाडी मार्गावर शेटेवाडी जवळ बिबट्याने दोन दुचाकीवर हल्ला करून दुचाकीवरील तीन तरूणाला किरकोळ जखमी केले आहे. तसेच या ठिकाणी मादी बिबट व दोन बछडे ही निदर्शनास आले आहे..सदर घटना शुक्रवारी शेटेवाडी जवळ रात्री ७.३० वाजे दरम्यान घडली असून यात दुचाकी चाललेले दालचंद लेखराज सिंग (वय-४०) हे जखमी झाले. तसेच परत याच ठिकाणी ८ वाजे दरम्यान याच ठिकाणी दुचाकीवरून जात लक्ष्मण बबन गोंडे (वय-३७), ईश्वर रामदास जाधव (वय-४३) ह्यांच्या दुचाकीवर बिबट्याने हल्ला करून दोघांना ही जखमी केले..सर्व जखमींना स्थानिक नागरिकांनी ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल केले असता येथे डॉ. श्रीहरी सारोक्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. प्रशांत गोरे व डॉ. वैष्णवी ठिकेकर यांनी जखमी तरुणावर उपचार केले..सदर बिबट्याच्या हल्ल्याची घटना समजताच ओतूरचे प्रभारी वनक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाच्या वनपाल सारिका बुट्टे, वनरक्षक विश्वनाथ बेले, दादाभाऊ साबळे, किसन केदार, गणपत केदार, फुलचंद खंडागळे, गंगाराम जाधव, रोहित लांडे यांच्या पथकांने जखमी तरुणांची भेट घेतली व त्यास पुढील उपचारासाठी नारायणगाव येथे घेवून गेले..तसेच ज्या ठिकाणी तरुणावर बिबट्याने हल्ला केला त्या परीसरात वनविभागाच्या पथकाने पहाणी केली असता येथे मादी बिबट व दोन बछडे आढळून आले. मादी बिबट बरोबर दोन छोटे बछडे असल्याने रस्ता वरून आलेल्या दुचाकीला घाबरून बिबट मादीने बछड्याच्या सुरक्षेसाठी दुचाकी हल्ला केला असल्याचा प्रथम दर्शनी हल्याचे कारण दिसून येत असल्याची माहिती वनविभागाच्या सुत्रांकडून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.