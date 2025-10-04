पुणे

Leopard Attack : बिबट्याच्या दोन हल्यात दुचाकीवरील तीन तरूण जखमी; मादी बिबट व दोन बछडे ही दिसले

बिबट्याने दोन दुचाकीवर हल्ला करून दुचाकीवरील तीन तरूणाला किरकोळ जखमी केले.
पराग जगताप
ओतूर - ओतूर, ता. जुन्नर येथील ओतूर अहिनवेवाडी मार्गावर शेटेवाडी जवळ बिबट्याने दोन दुचाकीवर हल्ला करून दुचाकीवरील तीन तरूणाला किरकोळ जखमी केले आहे. तसेच या ठिकाणी मादी बिबट व दोन बछडे ही निदर्शनास आले आहे.

