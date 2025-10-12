Leopard Attack : पिंपरखेड (ता.शिरूर) येथे बिबट्याचा कहर, साडेपाच वर्षांच्या शिवन्याचा दुर्दैवी मृत्यू; परिसरात तीन वर्षातील सहावी घटना

मंचर : पिंपरखेड (ता.शिरूर) येथे रविवारी (ता.१२) सकाळी पावणे दहाच्या सुमारास बिबट्याने केलेला हल्ल्यात शिवन्या शैलेश बोंबे (वय साडेपाच) ही मुलगी गंभीर जखमी झाली होती. कुटुंबियांनी तातडीने तिला उपचारासाठी मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात आणले असतानाच तिचा उपचार सुविधा मिळण्यापूर्वीच सकाळी साडेदहाच्या सुमारास मृत्यू झाला. गेल्या तीन वर्षात पिंपरखेड व जांबुत या पाच किलोमीटर अंतरामध्ये बिबट्याने केलेल्या हल्ल्यात तब्बल सहा जणांचा मृत्यू झाला झाला आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची संख्या ५० हून अधिक आहे. बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. .पिंपरखेड गावाच्या हद्दीतील बोंबेमळा-कासार वस्ती येथे शेतमशागतीचे काम सुरू होते आजोबा अरुण देवराम बोंबे यांना पाणी घेऊन शिवन्या जात होती. त्यावेळी अडीच फूट उंचीच्या उसामध्ये दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने शिवन्याची मान धरून तिला उसाच्या शेतात ओढून नेण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी धाडस दाखवून मदतीसाठी आजोबा धावून आले. त्यांना पाहून बिबट्याने शिवान्याला सोडून उसाच्या शेतीत पळ काढला..तिच्या मानेवर गंभीर स्वरूपाची दुखापत झाल्याने तिला तिचे वडील शैलेश, आई दिव्या व चुलते प्रफुल्ल यांनी मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था केली. हल्ल्याची माहिती मिळाल्याने मंचर उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. शिवाजीराव जाधव, वैद्यकीय अधिकारी डॉ.प्रिया पांडोळ डॉ.अर्जुन दिघे, डॉ.विवेकानंद फसाले डॉ.अभिषेक बोरसे व डॉ.विनेत कानपुडे हे उपचारासाठी तयार होते. पण रुग्णालयात येण्यापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे आढळून आले.सदर घटनेची माहिती मिळताच राज्याचे माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, भैरवनाथ पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष सागर काजळे, रुग्णकल्याण समितीचे सदस्य जगदीश घिसे व निळकंठ काळे यांनी भेट दिली. .Pune News : वेतनात वाढ, पण बोनस ‘हाताशी’ नाही; स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय.बोंबे कुटुंबियांचे सात्वन केले. अशा घटना यापुढे घडू नयेत म्हणून ताबडतोब वन खात्याने तातडीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घ्याव्यात. अशा सूचना वळसे पाटील व आढळराव पाटील यांनी मोबाईल द्वारे जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांना दिल्या आहेत.मंचर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील बडगुजर यांच्यासह पोलीस नाईक तानाजी हगवणे यांनी रुग्णालयात येऊन पंचनामा केला आहे..पिंपरखेड व जांबुत या पाच किलोमीटर अंतरामध्ये २५ हून अधिक बिबट्यांचा वावर असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. गेल्या तीन वर्षात पिंपरखेड येथे पूजा जाधव, शिवन्या व जांबुत येथे समीक्षा जोरी, सचिन जोरी, पूजा नरवडे, मुक्ताबाई खाडे अशा एकूण बिबट्याच्या हल्ल्यात सहा जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. शंभरहून अधिक जण बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झाले आहेत. पशुधनाची संख्या तर फार मोठी आहे. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बिबट्याची चाहूल लागताच नागरिकांमध्ये जनजागृती संदेश निर्माण होईल. अशी व्यवस्था करावी. अशी मागणी शिवन्याचे चुलतेप्रफुल्ल बोंबे यांनी केले आहे.‘शिवन्या आता नाही... पण तिचं स्वप्न सगळ्यांच्या डोळ्यात जिवंत आहे’फक्त साडेपाच वर्षांची होती शिवन्या. अंगणवाडीत शिकणारी, लवकरच पहिलीत जाण्याची तिची तयारी सुरू होती. “माझी मुलगी मोठी होऊन अधिकारी बनेल.” असं स्वप्न तिचे आई-वडील शैलेश व दिव्या पाहत होते. पण पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात त्या चिमुरडीचा मृत्यू झाला व त्या स्वप्नांचा चुराडा झाला..या घटनेनंतर संपूर्ण गावावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. शोकाकुल अवस्थेत असलेल्या शैलेश व दिव्या यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांच्यावर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील व म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी रुग्णालयात भेट देऊन या दुःखद दांपत्याला धीर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना पाहताच शैलेश व दिव्या यांनी अश्रूंनी हंबरडा फोडला. क्षणभर संपूर्ण वातावरण स्तब्ध झाले. उपस्थित कार्यकर्ते, डॉक्टर, नातेवाईक यांच्या डोळ्यातही अश्रुंचे तवंग आले. त्याक्षणी वळसे पाटील व आढळराव पाटील यांच्याही अस्वस्थता उपस्थितांना जाणवली. फक्त शांतपणे त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून त्यांनी मूक संवेदना व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.