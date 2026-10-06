पुणे

Ambegaon Leopard: दहा दिवस हुलकावणी देणारी बिबट मादी अखेर जेरबंद; रांजणीच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

Ten Day Wait Ends as Leopard Female Is Trapped in Ranjani: शेतकऱ्यावर झडप मारणारी बिबट मादी अखेर पिंजऱ्यात; वनविभागाला यश
Leopard Female Trapped in Ranjani After Ten Days Farmers Relieved as Forest Department Captures the Leopard

Leopard Female Trapped in Ranjani After Ten Days Farmers Relieved as Forest Department Captures the Leopard

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-नवनाथ भेके

निरगुडसर: वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्याला दहा दिवस हुलकावणी देणारी बिबट मादी अखेर जेरबंद करण्यास वनविभागाला यश आले आहे.आंबेगाव तालुक्यातील रांजणी गावाच्या दक्षिणेला असलेल्या वाकोबा मळा परिसरात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात चार ते पाच वर्षाची बिबट मादी जेरबंद झाल्याची घटना सोमवारी उघडकीस आली.

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