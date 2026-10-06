Ambegaon Leopard: दहा दिवस हुलकावणी देणारी बिबट मादी अखेर जेरबंद; रांजणीच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

-नवनाथ भेकेनिरगुडसर: वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्याला दहा दिवस हुलकावणी देणारी बिबट मादी अखेर जेरबंद करण्यास वनविभागाला यश आले आहे.आंबेगाव तालुक्यातील रांजणी गावाच्या दक्षिणेला असलेल्या वाकोबा मळा परिसरात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात चार ते पाच वर्षाची बिबट मादी जेरबंद झाल्याची घटना सोमवारी उघडकीस आली. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...बुधवार २३ सप्टेंबर रोजी अक्षय रामदास वाघ हे शेताला पाणी देण्यासाठी गेले होते.पाण्याचा वॉल फिरवण्यासाठी ते खाली वाकले असता अचानक बिबट्याने त्यांच्यावर झडप मारली मात्र, प्रसंगावधान राखत अक्षय वाघ यांनी बिबट्याचा प्रतिकार केला आणि तेथून पळ काढला. पळत असताना त्यांचा पाय घसरून ते खाली पडले, या घटनेत ते गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्या हाताला फ्रॅक्चर झाले होते. या घडलेल्या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.घटनेची माहिती मिळताच वनविभागाने शिरीष सदानंद वाघ यांच्या शेतात पिंजरा लावला. .बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून पिंजऱ्यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत होते.अखेर दहा दिवसांनी सोमवारी पिंजऱ्यात बिबट मादी अडकल्याचे निदर्शनास आले.या बिबट मादीचे वय अंदाजे चार ते पाच वर्षे असल्याची माहिती वनविभागाने दिली.बिबट मादी जेरबंद झाल्याची माहिती मिळताच वळती बीटचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. एम. फुलमाळी, वनकर्मचारी महेश टेमगिरे तसेच गावडेवाडी बिबट कृती दलाचे धर्मेंद्र ढगे,प्रज्वल आवारी, चारुदत्त बांबळे,ओंकार मेंगडे आदी घटनास्थळी दाखल झाले. वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बिबट मादीला सुरक्षितरीत्या ताब्यात घेतले..\rरांजणी गावाच्या दक्षिणेला असलेल्या वाकोबा मळा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर ऊसशेती आहे.दाट ऊस,झाडी तसेच पाण्याची उपलब्धता यामुळे या भागात बिबट्यांचा कायम वावर असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे त्यामुळे शेतात पाणी देण्यासाठी तसेच विविध शेतीकामांसाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.बिबट मादी जेरबंद झाल्यामुळे वाकोबा मळा परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून शेतीच्या कामांसाठी शेतात जाण्याची भीती काही प्रमाणात कमी झाली आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.मात्र, परिसरात आणखी बिबट्यांचा वावर असल्याची शक्यता असल्याने वनविभागाने गस्त वाढवून शेतकऱ्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. फोटो खाली ओळ:वाकोबामळा:रांजणी(ता.आंबेगाव):दहा दिवस हुलकावणी देणारी बिबटमादी अखेर जेरबंद करण्यात वनविभागाला यश आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.