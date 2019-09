आळंदीमध्ये विहिरीत आढळला मृत बिबट्या

आळंद : येथून जवळच असलेल्या मरकळ औद्योगिक भागातील पाटीलवस्तीजवळ सुदर्शनगरवस्तीवरील खासगी विहिरीत मृत बिबट्या आढळ्याने परिसरात खळबळ माजली.वनविभाग आणि आळंदी पोलिस याबाबत तपास करत आहेत. याबाबत खबऱ्यांकडून माहिती मिळाल्यानंतर वनविभाग आणि स्थानिक पोलिस मरकळ येथे आज सकाळी साडे नऊच्या सुमारास पोचले. दरम्यान, माहिती काढल्यानंतर पाटील वस्तीवरिल एका विहिरीत बिबट्या पडल्याचे दिसले. विहिरीमध्ये कचरा असल्याने आणि मृतदेह फुगल्यामुळे विहीरीतून बिबट्या काढण्यास अडचण आली. दरम्यान, याबाबत मरकळ गवात उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. काही लोक सांगतात की, एका शेतकऱ्याने शेतीत जनावरे घूसून नासधुस करू नये यासाठी विजेचा कंरट कुंपनाभोवती दिला होता. त्याला बिबट्याचा स्पर्श झाल्याने मृत पावला. त्यानंतर मृतदेह विहिरीत टाकला तर, काही लोक बिबट्याचा वावर काही दिवसांपासून होता. मात्र, विहीरीत कसा पडला माहित नाही. दरम्यान, मृतदेह गेली पाच दिवसांपासून मृत पावला असल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांचा असून नेमका मृत्यू कशामुळे झाला याचा शोध पोलिस आणि वनविभाग घेत आहे. दरम्यान यामध्ये योग्य माहिती पुढे आल्यावर संबंधितावर बिबट्याच्या मृत्यूबाबत गुन्हा दाखल केला जाईल असे आळंदी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक रविंद्र चौधऱ यांनी सांगितले.



