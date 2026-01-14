Pune News: काळ आला पण वेळ नव्हती!बिबट्याचा शेतकऱ्यावर जीवघेणा हल्ला; आंबेगाव तालुक्यातील घटना, डरकाळी अन् थरारक प्रसंग..

-नवनाथ भेकेनिरगुडसर : गाईचे दूध काढण्यासाठी गोठ्यात प्रवेश करताच गोठ्यात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने शेतकऱ्यावर डरकाळी फोडली. प्रसंगावधान राखत शेतकरी संतोष जाधव याने धाडस दाखवून आरडाओरडा केल्याने बिबट्याला धूम ठोकावी लागली. सुदैवाने शेतकरी बचावला आणि काळ आला पण वेळ आली नव्हती याची प्रचिती झाली ही घटना जाधववाडी (ता.आंबेगाव)येथे मंगळवारी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास घडली. .जाधववाडी येथील दूध उत्पादक शेतकरी संतोष जाधव हे मंगळवारी सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास सकाळी गाईचे दूध काढण्यासाठी गाईंच्या गोठ्यात गेले,यावेळी अगोदरच दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने डरकाळी फोडली,डरकाळी फोडणाऱ्या बिबट्याला जाधव यांनी न घाबरता गोठ्यातच मोठमोठ्याने आरडाओरडा केला आणि बिबट्याला तिथून धूम ठोकावी लागली,यावेळी संतोष जाधव यांनी घरातील लोकांना उठवले आणि झालेला प्रकार सांगितला. सुदैवाने बिबट्यापासुन संतोष जाधव थोडक्यात बचावले,या घडलेल्या घटनेने बिबट्याच्या भीतीने परिसरातील लोकांमध्ये मात्र घबराट निर्माण झाली..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.पिंजरे असूनही वनविभाग पिंजरे लावेना.... जाधववाडी येथील संतोष बबनराव जाधव यांच्या घर आणि परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा वावर आहे.येथील नागरिकांनी वन विभागाला अनेकदा पिंजरा लावण्याची मागणी करून देखील वनविभाग त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.जुन्नर,शिरूर आणि आंबेगाव तालुक्यात बिबट्याने मानववस्तीवर केलेले हल्ले आणि लहान मुलांचे घेतलेले बळी पाहता वन विभागाने नागरिकांच्या तक्रारीकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे असून जाधववाडी परिसरातील ज्या ठिकाणी बिबट्याचा वावर आहे त्या ठिकाणी तात्काळ पिंजरे लावणे गरजेचे आहे..माेठी बातमी! शक्तिपीठ महामार्गाचा नवा आराखडा ‘व्हायरल; उत्तर सोलापूर, सांगोला वगळून माढा, माळशिरसमधून जाणार !.सुदैवाने बचावलो... संतोष बबनराव जाधव म्हणाले की,सकाळी सहा वाजता गाईंच्या गोठ्यात दूध काढण्यासाठी गेलो आणि मला बिबट्याचा गुरगुरण्याचा आवाज आला त्यामुळे मी थोडासा पुढे गेलो मात्र बिबट्याने मोठमोठ्याने डरकाळ्या फोडल्या,बिबट्याच्या डरकाळीने मी न घाबरता मोठमोठ्याने आरडा-ओरडा केला त्यामुळे बिबट्याने तेथून पळ काढला सुदैवाने मी बिबट्याच्या हल्ल्यातून बचावलो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.