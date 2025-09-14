पुणे

Leopard Terror: 'आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी डोंगरी भागात बिबट्याचा सलग तीन दिवसांचा वावर': परिसरात भीतीचे वातावरण

Leopard Movement Reported in Ambegaon Hills: शुक्रवार (ता.१२) ते रविवार (ता.१४) पर्यंत सलग तीन दिवस रात्रीच्या वेळी बिबट्याचा वावर दिसला. यामुळे परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लहान मुले, महिला व ग्रामस्थ भीतीच्या सावटाखाली आहेत.
Leopard sighted for three days in Ambegaon’s tribal hilly area; fear grips villagers.

सकाळ डिजिटल टीम
-डी.के.वळसे पाटील

मंचर : आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी डोंगरी भागात राजेवाडी येथे राहणारे शेतकरी दत्तात्रय रामचंद्र साबळे यांच्या घरासमोर सलग तीन दिवस बिबट्याचे दर्शन झाल्याची घटना घडली आहे. बिबट्याच्या दहशतीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

