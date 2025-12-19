Leopard : बिबट्याच्या रक्तरंजित अध्यायाची पुनरावृत्ती; भीमाशंकरच्या परिसरात ८१ वर्षांपूर्वी १०० जणांचा बळी

मंचर - जुन्नर, शिरूर आणि आंबेगाव तालुक्यांत बिबट्याच्या दहशतीने जनजीवन विस्कळित झाले आहे. निष्पाप लहान मुले, महिला आणि नागरिक नरभक्षक बिबट्याचे बळी ठरत आहेत. शाळेचा रस्ता असुरक्षित झाला आहे. शेतीत जाणे धोक्याचे झाले आहे आणि रात्रीची शांतता भयकथेप्रमाणे थरकाप उडवणारी बनली आहे..पण, हा इतिहासाचा पहिलाच धडा नाही. यापूर्वीही सुमारे ८०-८१ वर्षांपूर्वी, ब्रिटिश राजवटीच्या काळात आंबेगाव व खेडच्या पश्चिमेला, भीमाशंकरच्या घनदाट जंगलात याहूनही भयानक नरभक्षक बिबट्यांची दहशत पसरली होती.केवळ दोन वर्षांत तब्बल १०० जणांचा बळी गेला होता. त्या काळात आंबेगावचे सुप्रसिद्ध शिकारी तात्या ऊर्फ इस्माईल इनामदार यांनी १२ नरभक्षक बिबट्यांना ठार करून संपूर्ण परिसराला दिलासा दिला होता. त्यांच्या पराक्रमाची दखल घेत ब्रिटिश सरकारने त्यांचा सन्मान केल्याचे दस्तऐवज आजही उपलब्ध आहेत..ब्रिटिश राजवटीच्या काळात, सुमारे ८१ वर्षांपूर्वी (१९४३–४४) आंबेगाव व खेड तालुक्याच्या पश्चिमेकडील आदिवासी व दुर्गम भागात नरभक्षक बिबट्यांनी भीषण दहशत निर्माण केली होती. सलग दोन वर्षांत या बिबट्यांच्या हल्ल्यांत सुमारे १०० पेक्षा अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद स्थानिक कथनांसह ब्रिटिशकालीन प्रशासकीय दस्तऐवजात आढळते..ठाणे व पुणे जिल्ह्याच्या सरहद्दीवरील भीमाशंकर परिसर त्या काळी घनदाट जंगलांनी व्यापलेला होता. आदिवासी पाड्यांतील नागरिकांत भीतीचे वातावरण होते. दैनंदिन कामांसाठी जंगलात जाणेही जिवावर बेतत होते.परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यानंतर मुंबई राज्याचे तत्कालीन डेप्युटी पोलिस कमिशनर पी. बी. विल्किन्स यांनी ३० जुलै १९४४ रोजी नरभक्षक बिबट्यांना ठार मारण्याचे आदेश दिल्याचा उल्लेख काही जुन्या शासकीय नोंदींमध्ये आढळतो..मानवी बळी - सुमारे १००ठार केलेले नरभक्षक बिबटे - १२नरभक्षक बिबट्याचा इतिहासस्थळ : आंबेगाव–खेडचा पश्चिम आदिवासी पट्टाकालखंड : १९४३–१९४४.ब्रिटिश काळात बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची नोंद वनविभाग व पोलिस खात्यामार्फत स्वतंत्रपणे ठेवली जात असे. आंबेगाव-भीमाशंकर पट्ट्यात बिबट्यांचा वावर मोठा होता. स्थानिक बोलीभाषेत बिबट्यालाही ‘वाघ’ असे संबोधले जात होते. आदिवासी पाड्यांतील मृत्यूंची संख्या वाढल्याने मुंबईहून थेट नरभक्षक ठार मारण्याचा आदेश निघणे ही त्या काळातील प्रशासकीय पद्धत होती.- सुरेशचंद्र वारघडे, वन्यजीव अभ्यासक व निसर्ग लेखक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.