leopard-prone villages power cuts: बिबट प्रवण आंबेगाव-जुन्नर परिसरात रात्रीच्या विजेच्या भारनियमनामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; तातडीने भारनियमन रद्द करण्याची मागणी

निरगुडसर : गेल्या चार दिवसापासून पुणे जिल्ह्याच्या विविध भागात रात्रीच्या वेळी भारनियमन केले जात असल्याने नागरिक त्रस्त असून बिबट प्रवण क्षेत्र असलेल्या आंबेगाव,जुन्नर,शिरूर, खेड तालुक्यात देखील भारनियमन सुरू असल्याने नागरिकांनी बिबट्याचा धसका घेतला आहे. राज्यात विजेच्या टंचाईमुळे गेल्या चार दिवसापासून पुणे जिल्ह्यातील विविध भागात संध्याकाळी सव्वासात ते रात्री अकरा वाजेपर्यंत सिंगल/थ्री फेज विजेचे भारनियमन सुरू झाले आहे,अचानक रात्रीच्या वेळी हे भारनियमन सुरू झाल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत..अतिरिक्त १०० मेगावॅटचा ' भार अंमलात आणण्यासाठी (१-फेज आणि ३-फेज) विजेचे भारनियमन सुरू आहे. आज सलग चौथा दिवस भारनियमनाचा असून नागरिकांना विविध अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. स्वयंपाक बनवण्याच्या वेळेतच विजेच्या भारनियमनामुळे महिलावर्ग,अभ्यासात व्यत्यय येत असल्याने मुले सर्वजण त्रस्त आहेत तसेच सध्या वातावरणात उकाडा वाढल्याने नागरिक बिबट्याच्या भितीमुळे घराबाहेर बसू शकत नाही तरी बिबट प्रवण क्षेत्रात होणारे भारनियमन तातडीने रद्द करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे..बिबट प्रवण क्षेत्रातील मंचर उपविभाग अंतर्गत आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागात सुरू असलेले विजेचे भारनियमन: १)निरगुडसर शाखे अंतर्गत निरगुडसर, पिंपरखेड,शिंगवे, काठापूर२)रांजणी शाखेअंतर्गत रांजणी उपकेंद्र. ३)मंचर ग्रामीण अंतर्गत पिंपळगाव -खडकी उपकेंद्र४)अवसरी शाखेअंतर्गत अवसरी उपकेंद्र५)लोणी शाखेअंतर्गत लोणी उपकेंद्र अशाप्रकारे नारायणगाव,जुन्नर विभागात देखील भारनियमन सुरू असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत..निरगुडसर (ता.आंबेगाव)येथील रामानंद वळसे पाटील म्हणाले की, १४ जुलै पासून अचानक सुरू झालेल्या भारनियमनामुळे सर्व नागरिक त्रस्त आहेत,आज चौथा दिवस असून विद्यार्थ्यांना विजेअभावी अभ्यास करताना अडचणी निर्माण झाली आहेत तसेच रात्रीच्या वेळी बिबट्याची भीती निर्माण झाली असून महावितरण कंपनीने तातडीने भारनियमन रद्द करावे. .निरगुडसर (ता.आंबेगाव)येथील शाखा वीज अभियंता नितेश बसारकर म्हणले की, शुक्रवारी देखील वीज भारनियमनाचा संदेश प्राप्त झाला आहे परंतु बिबटया प्रवण क्षेत्र असल्यामुळे काल वरिष्ठ कार्यलयाच्या आदेशानुसार वीज साडेआठ वाजता सुरू करण्यात आली होती. .४०० केव्ही लंबोटी नोडल, २२० केव्ही चाकण फेज-२ नोडल, ४०० केव्ही जेजुरी, डीएसएस (DSS) बारामती,डीएसएस (DSS) सोलापूर, डीएसएस (DSS) या नोडल वर १४ जुलै पासून संध्याकाळी सव्वासात ते रात्री अकरा वाजेपर्यंत पावणेचार तास भारनियमन सुरू करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.