पुणे

leopard-prone villages power cuts: बिबट प्रवण आंबेगाव-जुन्नर परिसरात रात्रीच्या विजेच्या भारनियमनामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; तातडीने भारनियमन रद्द करण्याची मागणी

बिबट प्रवण आंबेगाव-जुन्नर परिसरात संध्याकाळी ते रात्री विजेचे भारनियमन सुरू राहिल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; अभ्यास, स्वयंपाक आणि दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम
Mahavitaran has implemented scheduled power cuts as part of power load management, but villagers say the outages are creating serious risks and inconvenience.

Mahavitaran has implemented scheduled power cuts as part of power load management, but villagers say the outages are creating serious risks and inconvenience.

Sakal
नवनाथ भेके
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निरगुडसर : गेल्या चार दिवसापासून पुणे जिल्ह्याच्या विविध भागात रात्रीच्या वेळी भारनियमन केले जात असल्याने नागरिक त्रस्त असून बिबट प्रवण क्षेत्र असलेल्या आंबेगाव,जुन्नर,शिरूर, खेड तालुक्यात देखील भारनियमन सुरू असल्याने नागरिकांनी बिबट्याचा धसका घेतला आहे. राज्यात विजेच्या टंचाईमुळे गेल्या चार दिवसापासून पुणे जिल्ह्यातील विविध भागात संध्याकाळी सव्वासात ते रात्री अकरा वाजेपर्यंत सिंगल/थ्री फेज विजेचे भारनियमन सुरू झाले आहे,अचानक रात्रीच्या वेळी हे भारनियमन सुरू झाल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

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