Leopard Cage : बापरे! बिबट्यांना पकडण्यासाठी ३० गावात लावले तब्बल ५१ पिंजरे

निरगुडसर - आंबेगाव तालुक्यातील मंचर वनपरिक्षेत्रात असलेल्या चार परिमंडळातील एकूण ५५ गावांपैकी ३० गावात ५१ पिंजरे बिबट्यांना पकडण्यासाठी वनविभागाने तैनात केले असून, त्यामध्ये निरगुडसर, गावडेवाडी, अवसरी बुद्रुक, अवसरी खुर्द, मंचर, वडगाव काशिंबेग, खडकी, पिंपळगाव ही गावे बिबट्यांची हॉटस्पॉट केंद्र बनली असून या आठ गावातच २५ पिंजरे बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी बसवण्यात आले आहेत..जुन्नर वनविभागातील मंचर वनपरिक्षेत्रात बिबट्यांचा मोठ्या प्रमाणात वावर असून, हे बिबट्यांचे हॉटस्पॉट केंद्र बनले आहे. या वनपरिक्षेत्रात ५५ गावे येत असून या भागात सर्वाधिक असलेला ऊसपट्टा बिबट्यांचे आश्रयस्थान बनला आहे. घोडनदी आणि मीनानदी पात्र जवळ असल्याने सर्व रान हिरवीगार असून बिबट्यांना पिण्यासाठी पाणी आणि सावज शेताच्या बांधाजवळच मिळत असल्याने बिबट्यांची संख्या वाढली आहे..मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले म्हणाले की, मंचर वनपरिक्षेत्रात एकूण ५५ गावे येतात, यामध्ये बिबट्यांची संख्या मोठी असून यातील अनेक गावे बिबट्यांची हॉटस्पॉट केंद्र बनली आहेत,या अगोदर ५५ गावांसाठी अवघे २० पिंजरे होते त्यामुळे पिंजरे लावण्यात अडचणी येत होत्या परंतु आता सरकारकडून नव्याने ३६ पिंजरे उपलब्ध झाले असून आता पिंजरे लावण्यात कोणतीही अडचण येत नसून मागेल त्या ठिकाणी पिंजरे लावून बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही केली जाईल..वळती वनपरिमंडळात एकूण १४ गावे येतात यातील १० गावात १९ पिंजरे लावण्यात आले असून, यातील निरगुडसर, मेंगडेवाडी, गावडेवाडी, अवसरीबुद्रुक, शिंगवे, वळती, रांजणी ही बिबट्याची हॉटस्पॉट गावे आहेत.धामणी परिमंडळात असलेल्या १० गावापैकी ६ गावात ७ पिंजरे लावण्यात आले आहेत. मंचर परिमंडळात १८ गावे असून वनविभागाने १७ पिंजरे लावले आहेत. यातील मंचर परिसरात ५,अवसरी खुर्द ४ आणि वडगाव काशिंबेग ३ या हॉटस्पॉट तीन गावातच १२ पिंजरे लावण्यात आले आहे..१) कळंब वनपरिमंडळात ५० कुटुंबांना ७५ टक्के अनुदानावर सौर कुंपण योजना (झटका मशीन) राबवण्यात आली आहे. खडकी व पिंपळगाव या ठिकाणी प्रत्येकी एक अशी एकूण दोन एआय मशीन बनवण्यात आली आहेत.२) मंचर वनपरिमंडळात नारोडी ७ आणि लांडेवाडी १० अशा एकूण १७ कुटुंबांना सौर कुंपण योजना देण्यात आली आहे.आणि अवसरी खुर्द याठिकाणी दोन एआय मशीन बसवण्यात आल्या आहेत..३) वळती वनपरिमंडळात अद्याप एकही ठिकाणी सौर कुंपण योजना व एआय मशीन बसवण्यात आलेली नाही. निरगुडसर बीटमध्ये सौर कुंपण योजनेसाठी लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे.४) धामणी वनपरिमंडळात सौर कुंपण योजनेसाठी काही गावात लाभार्थ्यांच्या यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. एआय मशीन लाखणगाव बीटमध्ये सात ठिकाणी बसवण्यात आल्या आहेत. तर धामणी मंडळात काही ठिकाणी बसवण्यात आल्या आहेत..चार परिमंडळात ५१ पिंजरे वनविभागाने तैनात केले आहेत.१) कळंब वनपरिमंडळ - ८ पिंजरे२) वळती वनपरिमंडळ - १९ पिंजरे३) धामणी वनपरिमंडळ - ७ पिंजरे४) मंचर वनपरिमंडळ - १७ पिंजरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.