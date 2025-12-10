पुणे

Leopard Cage : बापरे! बिबट्यांना पकडण्यासाठी ३० गावात लावले तब्बल ५१ पिंजरे

आंबेगाव तालुक्यातील मंचर वनपरिक्षेत्रात असलेल्या चार परिमंडळातील एकूण ५५ गावांपैकी ३० गावात ५१ पिंजरे बिबट्यांना पकडण्यासाठी वनविभागाने तैनात केले.
निरगुडसर - आंबेगाव तालुक्यातील मंचर वनपरिक्षेत्रात असलेल्या चार परिमंडळातील एकूण ५५ गावांपैकी ३० गावात ५१ पिंजरे बिबट्यांना पकडण्यासाठी वनविभागाने तैनात केले असून, त्यामध्ये निरगुडसर, गावडेवाडी, अवसरी बुद्रुक, अवसरी खुर्द, मंचर, वडगाव काशिंबेग, खडकी, पिंपळगाव ही गावे बिबट्यांची हॉटस्पॉट केंद्र बनली असून या आठ गावातच २५ पिंजरे बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी बसवण्यात आले आहेत.

