पुणे

Leopard Sighting: बिबट्याचा संचार; खरमरी गावात भीती, वासरू थोडक्यात बचावले, पिंजरे लावण्याची ग्रामस्थांकडून मागणी

CCTV Footage: सिंहगडाच्या पश्चिमेला असलेल्या खरमरी गावातील एका फार्महाउसच्या गोठ्यात बिबट्याने शिरकाव केल्याचे सीसीटीव्हीतील दृश्य सध्या समाजमाध्यमावर व्हायरल झाले आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला : सिंहगडाच्या पश्चिमेला असलेल्या खरमरी गावातील एका फार्महाउसच्या गोठ्यात बिबट्याने शिरकाव केल्याचे सीसीटीव्हीतील दृश्य सध्या समाजमाध्यमावर व्हायरल झाले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून बिबट्यांना पकडण्यासाठी या भागात त्वरित पिंजरा लावण्याची मागणी नागरिक करत आहेत.

