पुणे

Leopard : बारामतीत क-हा नदीशेजारी बिबटयाचा वावर आढळला....

बारामती शहरातील क-हा नदीकिनारी असलेल्या वीर गोगादेव मंदीरानजिक शुक्रवारी (ता. 28) पहाटे बिबटयाचा वावर कॅमे-यामध्ये कैद झाला.
leopard in baramati

leopard in baramati

sakal

मिलिंद संगई
Updated on

बारामती - शहरातील क-हा नदीकिनारी असलेल्या वीर गोगादेव मंदीरानजिक शुक्रवारी (ता. 28) पहाटे बिबटयाचा वावर कॅमे-यामध्ये कैद झाला आहे. बारामती शहरापर्यंत आता बिबटया येऊन ठेपल्याने नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Baramati
Leopard
River

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com