Leopard : बारामतीत क-हा नदीशेजारी बिबटयाचा वावर आढळला....

बारामती - शहरातील क-हा नदीकिनारी असलेल्या वीर गोगादेव मंदीरानजिक शुक्रवारी (ता. 28) पहाटे बिबटयाचा वावर कॅमे-यामध्ये कैद झाला आहे. बारामती शहरापर्यंत आता बिबटया येऊन ठेपल्याने नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..दरम्यान ज्या ठिकाणी बिबटया आढळल्याचे नमूद केले तेथे वनविभागाच्या अधिका-यांनी भेट देऊन पाहणी केली आहे. बिबटयाचे ठसे व मोबाईलमध्ये काढलेले फोटो बारामतीत व्हायरल झाल्याने लोकांमध्ये काळजीचे वातावरण आहे. या ठिकाणी बिबटयाचा वावर असल्याचे स्थानिक नागरिक अभिजित बनकर यांनी सांगितले..मध्यंतरी नीरावागजमध्ये बिबटयाचा वावर असल्याचे सांगितले गेले, त्या ठिकाणी वनविभागाने पिंजरा लावून बिबटया जेरबंद करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. आता बारामती शहरात बिबटयाचे दर्शन झाल्यामुळे नागरिकांनी सतर्कता बाळगण्याची सूचना वनविभागाने केलेली आहे..बारामती तालुक्याच्या हद्दीवर दौंड तालुक्यात बिबटयांचा वावर मोठया प्रमाणात आहे, त्या मुळे या हद्दीतून बारामती हद्दीत बिबटयांचा वावर सुरु झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे काही अधिका-यांचे मत आहे. दौंड तालुक्यात तब्बल चौदा ठिकाणी बिबटया जेरबंद करण्यासाठी पिंजरे लावण्यात आले असून आता बारामतीकडे बिबटयाने मोर्चा वळविला असल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचेही काहींनी सांगितले..दरम्यान बारामतीतील आयुष बनकर या युवकाने पहाटे बिबटया पाहिल्यानंतर त्याने त्याच्या मोबाईलमध्ये फोटो काढले, त्याला बिबटया बघीतल्यानंतर कमालीचा मानसिक धक्का बसला, तो भयभीत झाला होता. मात्र काही काळानंतर त्याला धीर दिल्यानंतर तो सावरल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले..नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी....एकटयाने फिरण्याचे टाळणे, लहान मुलांना एकटयाने खेळायला बाहेर सोडणे, अंधारातून मार्गक्रमण करणे या सारख्या बाबी टाळण्याचे आवाहन वनविभागाने केले आहे. घाबरुन जाण्याची गरज नसली तरी सतर्कता बाळगावी असे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे..