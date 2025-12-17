Leopard : पुण्याच्या वेशीवर बिबट्याचा वावर; नागरिक चिंतातुर

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांच्या वावरात लक्षणीय वाढ झाली असून, आता हा प्रश्न थेट पुणे महापालिकेच्या हद्दीपर्यंत पोहोचला आहे. शहरातील औंध, पाषाण, वाघोली तसेच पुणे विमानतळ परिसरात बिबट्या आढळून आल्याच्या घटनांमुळे पुणेकरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने तातडीने व्यापक शोधमोहीम राबवली असून, योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे वनविभागातर्फे सांगण्यात आले आहे..पुणे वनविभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक विशाल चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औंध आणि पाषाण तलाव परिसरात बिबट्याचे दर्शन झाल्यानंतर वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि ‘रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या टीमने तातडीने शोधमोहीम हाती घेतली. थर्मल ड्रोन, ट्रॅप कॅमेरे आणि गस्त घालून या भागाची कसून तपासणी करण्यात आली. मात्र रविवारी (ता. १४) वळदगाव येथे एका बिबट्याला पकडण्यात आले असून, हा तोच बिबट्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..दरम्यान, शहरी भागात बिबट्याचा वावर वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाकडून जनजागृतीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. औंध, पाषाणसह संवेदनशील भागांतील शाळा, महाविद्यालये आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आतापर्यंत सुमारे दहा जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात आले. बिबट्या दिसल्यास काय करावे आणि काय करू नये, याबाबत समाज माध्यमांवरूनही माहिती प्रसारित केली जात आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले..चव्हाण म्हणाले, ‘जुन्नर परिसरात सध्या अंदाजे दोन हजार बिबटे असल्याचे निरीक्षण असून, वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर नियंत्रणात्मक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. पुणे शहरालगतच्या भागांसाठी ७० पिंजऱ्यांची मागणी करण्यात आली होती; त्यापैकी काही पिंजरे वनविभागाला प्राप्त झाले आहेत. येत्या काही दिवसांत बिबट्यांच्या निर्बीजीकरणाची कार्यवाहीदेखील सुरू करण्यात येणार आहे..फेक व्हिडिओ बनविणाऱ्यांना दणकासमाज माध्यमांवर बिबट्याबाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर वनविभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) साहाय्याने तयार केलेले बनावट व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी नांदेड सिटी परिसरातील दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांची चौकशी सुरू आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांवर वनविभागाच्या कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही वनविभागातर्फे देण्यात आला आहे..काय करू नये?बिबट्या तसेच इतर वन्यप्राण्यांच्या बाबतीत चुकीच्या बातम्या, बनावट छायाचित्रे व व्हिडिओ समाज माध्यमांवर पसरवू नयेउघड्या जागेवर शौचास जाऊ नयेदुर्गम ठिकाणी तसेच दाट झाडेझुडपे असलेला भाग, ओढे-नाले, रिकामे प्लॉट यामधून एकट्याने (विशेषतः रात्रीच्या वेळी) जाणे टाळावे .अचानक बिबट्या दिसल्यास हे कराघाबरू नका; धावत सुटू नका किंवा पाठ फिरवू नकाहात वर करून मोठ्याने बोलत हळूहळू मागे सरकाबिबट्याकडे थेट डोळे न टाकता आवाज करून स्वतःची उपस्थिती दाखवात्याला पळून जाण्याचा मार्ग द्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.