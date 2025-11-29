Pune Leopard Video : पुणे शहराजवळील कानिफनाथ गडावर बिबट्या, व्हिडीओ व्हायरल

Pune Leopard : पुण्यातील बोपदेव घाटाजवळील कानिफनाथ मंदिर परिसरात पहाटे पावणेचारच्या सुमारास बिबट्याची हालचाल सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याची घटना समोर आली आहे. मंदिराच्या आवारात फिरताना दिसलेल्या या बिबट्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..ग्रामस्थांनी वनविभागाकडे तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः मंदिर परिसरात सकाळच्या वेळेस मोठ्या प्रमाणावर भाविक व नागरिक फिरण्यासाठी येत असल्याने कोणतीही अनिष्ट घटना घडू नये यासाठी खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे नागरिकांमधून सूर उमटत आहे. दरम्यान, वनविभागाने कानिफनाथ गड परिसरात पिंजरे बसवून बिबट्याला सुरक्षितरीत्या पकडावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..बिबट्या समोर आल्यास काय कराल, वनविभागाच्या सूचना1. पुणे शहरालगत असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी रात्री शेतात पाणी देण्यासाठी जाताना समूहाने जावं, हातात काठी घेऊन, गळा व माने भोवती जाड रूमाल बांधून, मोबाईलवर गाणे वाजवीत जावं.2. कोणीही उघड्या जागेवर शौचास जाऊ नये.3. शाळा वनक्षेत्रालगत असल्यास लहान मुलांनी समुहाने जावं किंवा पालकांनी सोबत असल्यास खबरदारी घेणेच उचित ठरेल.4. बिबट्या तसेच इतर वन्यप्राण्यांच्या बाबतीत चुकीच्या बातम्या, बनावट छायाचित्र आणि व्हिडीओ पसरवू नये. त्याचबरोबर व्हिडिओ / फोटो किंवा मेसेज सोशल मीडियावर forward करू नये.5. रात्रीच्या वेळेस दरवाजे व्यवस्थितरीत्या लॉक लावून बंद करावेत. तसेच अंगणात किंवा घराच्या बाहेर उघडयावर झोपणे टाळावेत..Leopard News Pune : घाबरू नका, पण सावध राहा! औंधकरांसाठी वनविभागाने जारी केल्या बिबट्याबाबतच्या महत्त्वाच्या सूचना.6. रात्रीच्या वेळेस तसेच संध्याकाळी आणि पहाटे लहान मुलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना बाहेर एकटे सोडू नये. कारण बिबट्या रात्रीच्या वेळी सक्रिय असतो.7. बिबट्याचे वावर असलेल्या क्षेत्रातील लोकांनी पाळीव जनावरे घराजवळ जाळीबंद बंदिस्त गोठ्यामध्ये बांधावीत. त्यामुळे ते सुरक्षित राहतील. गोठ्यात प्रखर प्रकाश लावावा.8. कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करा अन्यथा भटक्या कुत्र्यांची आणि डुकरांची संख्या वाढते आणि बिबट्या त्यांच्याकडे आकर्षित होतो.9. पाळीव कुत्रे, शेळ्या इत्यादी रात्री मोकळे सोडू नका, त्यांना सुरक्षित बंदिस्त जागी ठेवा.10. घराजवळ किंवा सोसायटी परिसरात मांसाचा कचरा, उरलेले मांस, हाडे, कत्तलखान्याचा कचरा उघड्यावर टाकू नये, याची काळजी घ्या. यामुळे बिबट अशा भागात आकर्षित होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.