पुणे

Leopard Attack: कोरेगाव मुळात बिबट्याचा धुमाकूळ! गाय व मेंढीचा फडशा; शेतकऱ्यांचा संताप, वन विभागाकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी

Wildlife conflict in Haveli taluka leaves farmers worried: कोरेगाव मूळ परिसरात बिबट्यांच्या वाढत्या वावरामुळे पशुधनावर सतत हल्ले; शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान, भीतीचे सावट गडद
Fear Grips Koregaon Mul After Leopard Kills Cow and Sheep

Fear Grips Koregaon Mul After Leopard Kills Cow and Sheep

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सुनील जगताप

उरुळी कांचन: कोरेगाव मूळ (ता हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत बिबट्यांच्या वाढत्या दहशतीमुळे परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.काल बिबट्यांनी मुळा मुठा नदी किनारी असलेल्या कुरण क्षेत्राजवळील कानकाटे वीट भट्टी परिसरातील एक गाई आणि मेंढ्यांवर हल्ला केल्याने,एका मेंढीचा व एका गाईचा यामध्ये बळी गेला आहे.

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