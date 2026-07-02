Leopard Attack: कोरेगाव मुळात बिबट्याचा धुमाकूळ! गाय व मेंढीचा फडशा; शेतकऱ्यांचा संताप, वन विभागाकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी

-सुनील जगताप उरुळी कांचन: कोरेगाव मूळ (ता हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत बिबट्यांच्या वाढत्या दहशतीमुळे परिसरातील ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.काल बिबट्यांनी मुळा मुठा नदी किनारी असलेल्या कुरण क्षेत्राजवळील कानकाटे वीट भट्टी परिसरातील एक गाई आणि मेंढ्यांवर हल्ला केल्याने,एका मेंढीचा व एका गाईचा यामध्ये बळी गेला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...पशुधनावर होणाऱ्या बिबट्यांच्या हल्ल्याने व त्यात मृत पावणाऱ्या पशुधनामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. या परिसरातील शेतकरी वर्गात कमालीची नाराजी पसरली आहे.वन खात्याने या भागात सातत्याने होणारे बिबट्यांचे हल्ले आणि त्यामुळे होणारे पशुधनाचे अतोनात नुकसान या बाबींनी शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे..याबाबत वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या भागातील बिबट्यांचा बंदोबस्त करणारी कारवाई गांभीर्याने व तातडीने करावी तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे त्वरित करून त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी व माजी उपसरपंच लोकेश कानकाटे यांनी केली आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...कोरेगाव मूळ परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपली जनावरे योग्य काळजी घेऊन बिबट्यापासून सुरक्षित ठेवावीत, परिसरातील बिबट्यांचा वावर वाढलेला असल्याने रात्रीच्या वेळी शेतामध्ये पाणी देण्यास कोणीही जाऊ नये असे आवाहन कोरेगाव मूळच्या पोलीस पाटील वर्षा सचिन कड यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.