Leopard Attack : पिलाणवाडीत बिबट्याच्या हल्यात १० कोकरे ठार

राहू (पुणे) - पिलाणवाडी फाटा (ता. दौंड) हद्दीत भर वस्तीमध्ये (ता. २६) मध्यरात्रीच्या सुमारास मल्हारी धोंडीबा टेंगले यांच्या घराजवळील गोठ्यात कोंडलेल्या लहान कोकऱ्यांवर बिबट्याने जाळीच्या वर चढून हल्ला केला. यामध्ये दहा कोकऱ्यांचा बिबट्याने जागीच फडशा पडला. असे टेंगले परिवाराच्या वतीने सांगण्यात आले..दरम्यान वनविभागाचे अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन त्यांनी तातडीने पंचनामा केला. संबंधित शेतकऱ्याचे वन विभागाच्या वतीने नुकसान भरपाई देण्यात येईल. अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.वन विभागाच्या ग्रामस्थांना खालील सूचना -शेतात जाताना बॅटरी चा उपयोग करावाफटाक्यांचा आवाज काढासोबत घुंगराची काठी बाळगामोबाईल द्वारे गाणी लावा.शेतात एकट्याने न जाता समूहाने जा.बिबट्याचा पाठलाग करू नका.घराच्या बाहेर अंगणावर उघड्यावर झोपू नये.लहान मुलांची विशेष काळजी घ्या..राहू बेटपरिसरात बिबट्याचा अनेक वर्षांपासून बिबट्याचा वावर वाढलेला आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात आजतागायत अनेक प्राणी फस्त झाले आहेत. बिबट्याने माणसांवर हल्ला केल्यावर वन विभागाला जाग येणार का..? वन विभाग नेहमीच पिंजरे लावण्यास टाळाटाळ करून हात झटकत आहे. तसेच वरिष्ठ कार्यालयाकडे बोट दाखवत असल्यामुळे होणाऱ्या घटनांना वन विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहे. त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत. अशी मागणी माजी सरपंच संपतराव डुबे, बाळासाहेब डुबे, श्रीकृष्ण डुबे यांनी केली..वन विभागाला वेळोवेळी बिबट्या संदर्भात कळविले होते मात्र वन विभाग याकडे टाळाटाळ करत होता.भरदिवसा बिबट्याच्या दहशतीमुळे समाजाला मेंढपाळ व्यवसाय करणे अवघड बनले आहे. आम्ही शेतकरी बांधव, मजूर वर्ग जीव मुठीत धरून शेतात काम करत आहे.- राहुल पुणेकर, संतप्त ग्रामस्थ पिलाणवाडी..बिबट्याच्या हल्ल्यातील जनावराचा तातडीने पंचनामा केला आहे. नुकसान भरपाई मिळेल. मानव बिबट संघर्ष होणार नाही. याची काळजी घेतली आहे. जनजागृती सुरू आहे. दरम्यान मध्यरात्रीच्या सुमारास वन विभागाच्या वतीने पेट्रोलिंग सुरू केली आहे. या परिसरात तातडीने पिंजरे लावणार आहे.- राहुल काळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दौंड.