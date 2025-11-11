पुणे

गाडीवर झेप घेताना जखमी, रस्त्यातच बसला; पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी

Leopard Video Viral : पुणे अहिल्यानगर मार्गावर बिबट्यानं गाडीवर झेप घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात जखमी झालेला बिबट्या बराच वेळ जखमी अवस्थेतच रस्त्यात बसून होता. त्याला पाहण्यासाठी लोकांनी गर्दी केली होती.
Viral Video Leopard Jumps on Moving Car in Pune Injured and Seen Sitting on Road

Viral Video Leopard Jumps on Moving Car in Pune Injured and Seen Sitting on Road

Esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गेल्या महिन्याभरापासून पुणे जिल्ह्यासह परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. यात काही जणांचा बळीही गेलाय. दरम्यान, आता पुणे अहिल्यानगर रोडवर कामरगाव परिसरात एका धावत्या गाडीवर बिबट्यानं झेप घेण्याचा प्रयत्न केला. यात बिबट्या जखमी झाला आहे. मंगळवारी सकाळी ही घटना घडली असून घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Leopard
video viral
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com