गाडीवर झेप घेताना जखमी, रस्त्यातच बसला; पाहण्यासाठी लोकांची गर्दी

गेल्या महिन्याभरापासून पुणे जिल्ह्यासह परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. यात काही जणांचा बळीही गेलाय. दरम्यान, आता पुणे अहिल्यानगर रोडवर कामरगाव परिसरात एका धावत्या गाडीवर बिबट्यानं झेप घेण्याचा प्रयत्न केला. यात बिबट्या जखमी झाला आहे. मंगळवारी सकाळी ही घटना घडली असून घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. .पुणे अहिल्यानगर रोडवर कामरगाव परिसरात ही घटना घडलीय. धावत्या गाडीवर झेप घेणारा बिबट्या जखमी झाला आहे. यानंतर बिबट्या रस्त्यावरच जखमी अवस्थेत बसून होता. जखमी बिबट्याला पाहण्यासाठी लोकांनी मोठी गर्दी केली होती. तर बिबट्या जखमी झाल्याची माहिती मिळताच वनविभागाचं पथक घटनास्थळी दाखल झालं. जखमी बिबट्याला वनविभागाने उपचारासाठी नेलं आहे..सलमान-देवेंद्र-नदीम-तारिक, चार मालक, ३ राज्य; दिल्ली स्फोटातल्या i20 कार मोठे अपडेट समोर.पिंजऱ्यात अडकला बिबट्यापिंपळवंडी : पिंपरी पेंढारच्या (ता. जुन्नर) घाडगेपट शिवारातील शेतकरी उत्तम खर्गे यांच्या केळीच्या बागेत लावलेल्या पिंजऱ्यात रविवारी (ता. ९) पहाटे सहा वाजता तीन वर्ष वयाची बिबट मादी जेरबंद झाली आहे.बिबट मादीला माणिकडोह येथील बिबट निवारा केंद्रात नेण्यात आल्याची माहिती वनरक्षक अनिल सोनवणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.