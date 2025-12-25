पुणे

Pune News: ..अखेर बिबट मादी जेरबंद; चार दिवस पिंजऱ्याला हुलकावणी, आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी साेडला सुटकेचा श्वास!

forest Department successful wildlife operation: चार दिवसांच्या प्रयत्नांनंतर बिबट मादी अखेर जेरबंद; आंबेगावच्या शेतकऱ्यांना दिलासा
निरगुडसर: थोरांदळे (ता आंबेगाव) येथील पाईनमळा येथे गहिनीनाथ टेमगिरे यांच्या शेतात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात अडीच वर्षांची बिबट मादी गुरुवार (ता.२५) रोजी सकाळी जेरबंद झाली.

