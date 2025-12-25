Pune News: ..अखेर बिबट मादी जेरबंद; चार दिवस पिंजऱ्याला हुलकावणी, आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी साेडला सुटकेचा श्वास!

-नवनाथ भेके निरगुडसर: थोरांदळे (ता आंबेगाव) येथील पाईनमळा येथे गहिनीनाथ टेमगिरे यांच्या शेतात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात अडीच वर्षांची बिबट मादी गुरुवार (ता.२५) रोजी सकाळी जेरबंद झाली. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.थोरांदळे परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला तसेच येथील पाईनमळा येथे बिबट्याचे दिवसाही दर्शन होऊ लागल्याने गहिनीनाथ टेमगिरे यांच्या शेतात चार दिवसापूर्वी वनविभागाने पिंजरा लावला होता.चार दिवस बिबट्या पिंजऱ्याला हुलकावणी देत होता अखेर गुरुवारी सकाळी साडेसात वाजता बिबट्या पिंजऱ्यात अडकला..सकाळी शेतकऱ्यांनी पाहिले असता पिंजऱ्यात बिबट्या अडकलेला दिसला.वनविभागाला माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी,कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होऊन बिबट्या ताब्यात घेण्यात आले.पकडलेला बिबट्या मानकिंडोह निवारा केंद्रात केंद्रात ठेवण्यात आला आहे,.राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...आता निवारा केंद्रातील एकूण संख्या १३६ झाली आहे. फोटो खाली ओळ:थोरांदळे (ता आंबेगाव) येथील पाईनमळा येथे वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात अडीच वर्षांची बिबट मादी जेरबंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.