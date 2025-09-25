पुणे

लेफ्टनंट कर्नल Prasad Purohit यांची भारतीय लष्कर दलात पदोन्नती; मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर निर्णय

Colonel Prasad Purohit Promotion: कर्नल पुरोहित यांची भारतीय लष्कर दलात पदोन्नती झाली आहे. लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित आता कर्नल बनले आहेत. १७ वर्षानंतर लेफ्टनंट कर्नलवरून आता पुरोहित कर्नल बनले आहेत.
Colonel Prasad Purohit Promotion

Colonel Prasad Purohit Promotion

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना काही महिन्यांपूर्वीच निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. त्यांच्या निर्दोष मुक्ततेनंतर लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना कर्नल पदावर बढती देण्यात आली. ३१ जुलै २०२५ रोजी, एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. ज्यात लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आणि भाजप नेत्या साध्वी प्रज्ञा सिंह यांचा समावेश होता.

Loading content, please wait...
Malegaon
indian army
Court
Army
lieutenant in Indian Army
Malegaon Bomb Blast
Indian Army Lieutenant selection

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com