लेफ्टनंट कर्नल Prasad Purohit यांची भारतीय लष्कर दलात पदोन्नती; मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर निर्णय

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींना काही महिन्यांपूर्वीच निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. त्यांच्या निर्दोष मुक्ततेनंतर लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना कर्नल पदावर बढती देण्यात आली. ३१ जुलै २०२५ रोजी, एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. ज्यात लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित आणि भाजप नेत्या साध्वी प्रज्ञा सिंह यांचा समावेश होता. .२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगाव येथील एका मशिदीत झालेल्या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले. विशेष एनआयए न्यायालयाच्या आदेशात असे म्हटले आहे की, या प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव असलेल्या लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांच्या निवासस्थान ए-९ मध्ये कोणतेही आरडीएक्स, स्फोटक साहित्य किंवा संशयास्पद बॉम्ब बनवण्याचे साहित्य आढळले नाही..Baramati News : लक्ष्मण हाकेंसह आंदोलक बारामती पोलिस ठाण्यात झाले हजर; नोटीस घेत झाले रवाना.न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आरोपीने त्याच्या घरात आरडीएक्स साठवले होते किंवा बॉम्ब एकत्र केला होता हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नाही. सरकारी वकिलांची कहाणी पूर्णपणे संशय आणि अनुमानांवर आधारित होती आणि त्याला समर्थन देण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सादर केले गेले नाहीत. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय, कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधून आरडीएक्स आणले होते. ते त्यांच्या घरात लपवले होते. .Sinhgad Road News : नवले जनरल हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेजचे सर्व कर्मचारी संपावर.बॉम्ब एकत्र केले होते हे गृहीत पूर्णपणे अनुमानावर आधारित होते. पुराव्याअभावी ही फिर्यादी कहाणी अयशस्वी झाली. कर्नलवर लावलेले आरोप सिद्ध करण्यात सरकारी वकिलांना अपयश आले. एनआयएच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील पीडितांच्या सहा कुटुंबांनी विशेष न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.