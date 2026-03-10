Pune lifestyle Diseases: जीवनशैलीच्या आजारांचा तरुणाईला ‘संसर्ग’; पुण्यातील ७५ हजार जणांना उच्च रक्तदाब, ४४ हजार मधुमेहाच्या विळख्यात!

पुणे : बैठे काम, खानपानाच्या बदललेल्या सवयी, उशिरापर्यंतचे जागरण अन् शारीरिक हालचालींचा अभाव या एकंदरीत बदललेल्या आधुनिक जीवनशैलीचे परिणाम आता दिसत आहेत. यामुळे, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग आणि हृदयविकार अशा असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण शहरातील तरुणांमध्ये झपाट्याने वाढत आहे. महापालिकेच्या दवाखान्यांतील आकडेवारीनुसार वर्षभरात ७५ हजार उच्च रक्तदाब, तर ४४ हजार जणांना मधुमेहाचे निदान झाले आहे. इतर आजारांच्या तुलनेत ही रुग्णसंख्या अनेक पटींनी जास्त आहे..Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत शहरातील १९ प्रसूतीगृहे, ५४ बाह्यरुग्ण विभाग आणि ८८ आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमार्फत मोफत तपासणी व उपचार सेवा दिली जाते. असंसर्गजन्य आजारांची नोंद ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नोंदणी केंद्र (एनसीडी पोर्टल) सूरू केले आहे. याअंतर्गत एक एप्रिल २०२५ ते १३ फेब्रुवारी २०२६ या अकरा महिन्यांच्या कालावधीत शहरात ७५ हजार १४८ नागरिकांना उच्च रक्तदाब, तर ४४ हजार १०१ नागरिकांना मधुमेहाचे निदान झाले आहे. .शहरात ३० वर्षांवरील स्त्री-पुरुषांची एकूण लोकसंख्या १७ लाख ८९ हजार १५९ आहे. या गटाचे सर्वेक्षण करून उच्च रक्तदाब, मधुमेह, तोंडाचा कर्करोग, स्तन कर्करोग आणि गर्भाशयमुख कर्करोग या पाच आजारांसाठी नोंदणी, तपासणी, निदान, उपचार व फॉलोअपची माहिती ‘एनसीडी’ पोर्टलवर नोंदवली जाते..काही दशकांपूर्वी कॉलरा, कांजन्या, गोवर, पोलिओ, पटकी अशा संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण जास्त होेते. मात्र, आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील प्रगतीने हे आजार आता नियंत्रणात आले. मात्र, त्यांची जागा आता असंसर्गजन्य आजारांनी घेतली आहे. त्याचे कारण म्हणजे बदलती आणि आरामदायी जीवनशैली. सोबतच बाहेरचे खाद्यपदार्थ खासकरून फास्ट फूड खाण्याचे वाढलेले प्रमाण, वाढलेला स्क्रीनटाइम, व्यायामाचा अभाव या कारणांनी हे नवीन जीवनशैलीशी संबंधित आजार वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..आजार टाळण्यासाठी ही काळजी घ्याआजारांचे निदान झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला व औषधोपचार घ्यादररोज किमान अर्धा तास व्यायाम करापारंपरिक आहाराकडे वळा, प्रक्रिया केलेले अन्न टाळायोग, ध्यानधारणा करानैसर्गिक जीवनशैलीचा अवलंब करा.Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...बदललेली जीवनशैली, आहारातील बदल, कामाचे बदललेले स्वरूप आदी कारणांमुळे असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. त्याचबरोबर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फॅटी लिव्हर यांचेही प्रमाण वाढत आहे. काळजीची गोष्ट म्हणजे हे आजार पूर्वी चाळीशीनंतर व्हायचे परंतू, आता अगदी पंचविशीतील तरुणांमध्ये देखील मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार वाढत आहे.- डॉ. अपर्णा कोद्रे, फिजिशियन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.