Pune News: लोहगड दरीत तरुण व्यावसायिकाच्या मृत्यूचे गूढ उकलले; ४० हून अधिक साक्षीदार, डिजिटल पुराव्यांची सांगड

पुणे: विवाह निश्चित झाल्यानंतर तरुणीने प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या पतीला लोहगडावरील एका दरीत ढकलून देत त्याचा खून केल्याप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तपास पूर्ण करून तब्बल ५०५३ पानांचे दोषारोपपत्र आज दाखल केले आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.या दोषारोपपत्रात वैद्यकीय व शवविच्छेदन अहवाल, सीसीटीव्ही चित्रीकरण, मोबाइल कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर), सायबर फॉरेन्सिक तपास, घटनास्थळाची पुनर्रचना आणि ४० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विविध प्रकारच्या वैज्ञानिक, डिजिटल आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी या प्रकरणातील घटनाक्रम व आरोपींच्या कथित भूमिकेची मांडणी केली आहे..केतन विशाल अग्रवाल (वय २५, रा. लोढा बेलमाँटो टॉवर, गहुंजे, ता. मावळ, जि. पुणे) असे खून झालेल्या तरुण व्यावसायिकाचे नाव आहे. या प्रकरणी सुरवातीला सिया प्रवीण गोयल (वय २०, रा. लिलाकुंज, गंगाधाम-बिबवेवाडी रस्ता, बिबवेवाडी) आणि तिचा प्रियकर चेतन बाबूलाल चौधरी (वय २२, रा. पार्श्वनाथनगर, कोंढवा बुद्रूक) यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर तपासादरम्यान चेतन चौधरीचा मित्र रितेश हंगे याला अटक करण्यात आली आहे..केतन अग्रवाल यांचा लोहगड किल्ल्यावरून पडल्यानंतर मृत्यू झाला होता. त्यांच्या शरीरावर झालेल्या दुखापती, मृत्यूचे कारण आणि मृत्यूच्या परिस्थितीशी संबंधित वैद्यकीय निष्कर्ष यांचा तपासात अभ्यास करण्यात आला. वैद्यकीय व शवविच्छेदन अहवाल दोषारोपपत्राचा महत्त्वाचा भाग आहे. पोलिसांनी वैद्यकीय निष्कर्षांचा इतर उपलब्ध पुराव्यांशी संबंध तपासला आहे. घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडताना वैद्यकीय पुरावे, प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि इतर तपास निष्कर्ष एकत्रितपणे सादर करण्यात आले आहेत..दोन हजारांहून अधिक कॉलची तपासणी आरोपींच्या मोबाइल फोनवरील कॉल डिटेल रेकॉर्डची (सीडीआर) सखोल तपासणी करण्यात आली. कॉलची वेळ, वारंवारता आणि संबंधित व्यक्तींमधील संपर्काचा नमुना यांचा अभ्यास पोलिसांनी केला आहे. संपर्काची वेळ आणि स्वरूप तपासातील डिजिटल पुराव्यांचा भाग बनले आहे.सायबर फॉरेन्सिक तपासातून हटविलेला डेटा मिळविला पोलिसांनी आरोपींचे मोबाइल फोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तांत्रिक तपासणीसाठी पाठविली होती. या तपासादरम्यान हटविलेले संदेश, संभाषणे आणि इतर डिजिटल माहिती जमा करण्यात आली आहे. या डिजिटल पुराव्यांमधून रितेश हांगे याच्या कथित भूमिकेचा तपास करण्यास मदत झाली..४० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब दोषारोपपत्रात ४० हून अधिक सरकारी साक्षीदारांचे जबाब समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये घटनेपूर्वी आणि घटनेनंतरच्या परिस्थितीशी संबंधित व्यक्ती, तपासी अधिकारी, तांत्रिक व फॉरेन्सिक तज्ज्ञ तसेच इतर साक्षीदारांचा समावेश आहे. या साक्षीदारांच्या जबाबांमधून घटनाक्रम, आरोपींच्या हालचाली, तपासाची दिशा आणि पुराव्यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..तीन आरोपींविरोधात तपासाची साखळीया प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना २३ जून रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये रितेश हांगे याला तिसरा आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान व्यापक कटकारस्थानातील त्याची कथित भूमिका समोर आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. दोषारोपपत्रात तिन्ही आरोपींच्या कथित भूमिकेशी संबंधित पुरावे, डिजिटल माहिती, साक्षीदारांचे जबाब आणि घटनाक्रम यांचा समावेश करण्यात आला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...वैज्ञानिक आणि परिस्थितीजन्य पुराव्यांची सांगडया प्रकरणातील दोषारोपपत्रात एकाच पुराव्यावर अवलंबून न राहता विविध प्रकारच्या पुराव्यांची सांगड घालण्यात आली आहे. वैद्यकीय व शवविच्छेदन अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, सीडीआर, सायबर फॉरेन्सिक तपास, पुनर्प्राप्त डिजिटल माहिती, घटनास्थळ पुनर्रचना आणि साक्षीदारांचे जबाब यांच्या आधारे पोलिसांनी आपली बाजू मांडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.