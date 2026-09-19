पुणे

Pune News: लोहगड दरीत तरुण व्यावसायिकाच्या मृत्यूचे गूढ उकलले; ४० हून अधिक साक्षीदार, डिजिटल पुराव्यांची सांगड

Lohagad Death Case Mystery Solved With Digital Evidence: लग्न ठरलेल्या तरुणाचा लोहगड दरीत खून; मंगेतर, प्रियकर व मित्राविरुद्ध ५०५३ पानी दोषारोपपत्र, ४० साक्षीदारांचे जबाब व डिजिटल पुरावे निर्णायक
Pune Lohagad Case Police File Chargesheet With CCTV CDR Cyber Forensics And Evidence From Over 40 Witnesses

Pune Lohagad Case Police File Chargesheet With CCTV CDR Cyber Forensics And Evidence From Over 40 Witnesses

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: विवाह निश्चित झाल्यानंतर तरुणीने प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या पतीला लोहगडावरील एका दरीत ढकलून देत त्याचा खून केल्याप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तपास पूर्ण करून तब्बल ५०५३ पानांचे दोषारोपपत्र आज दाखल केले आहे.

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