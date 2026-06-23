Lohagad Murder Case: हुडी घातलेला तरुण सीसीटीव्हीमध्ये दिसला अन् पोलिसांचा संशय बळावला; 'असा' लागला केतन अग्रवालच्या खुन्याचा शोध

Ketan Agrawal Murder Case: बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा केतन अग्रवाल याचा पुण्यातील लोहगडावरुन दरीत कोसळून मृत्यू झाला होता. मात्र तो अपघात नसून खून असल्याचं पोलिस तपासामध्ये निष्पन्न झालं आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल हिने तिचा प्रियकर चेतन चौधरीसोबत मिळून हा कट रचल्याचं पुढे आलंय..लोहगड किल्ल्यावर १८ जून रोजी ही घटना घडली होती. किल्ल्याच्या पश्चिम बाजूच्या झाडीमध्ये ३५० फूट खोल दरीमध्ये केतनचा मृतदेह आढळून आलेला होता. या प्रकरणात घातपाताचा संशय आल्याने पोलिसांनी दोन विशेष पथकांची नियुक्ती करुन तपासाला वेग दिला होता. सिया हिचे चेतन चौधरी नावाच्या तरुणाशी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय मयत केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी व्यक्त केला होता. त्यांनी लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तशी तक्रार दिली होती. त्यावरुन पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली..PUC नियमांमध्ये मोठा बदल! नवीन वाहनधारकांना मिळणार खास सूट; पण जुनी गाडीधारकांच्या अडचणी वाढणार? जाणून घ्या RTOचा प्लॅन.पोलिस तपासामध्ये सिया आणि चेतन यांचे प्रेमसंबंध असल्याचं निष्पन्न झालं. सियाला केतनसोबत लग्न करायचे नव्हते त्यामुळे तिने प्रियकरासोबत त्याच्या हत्येचा कट रचला. १९ जून रोजी सियाचा वाढदिवस होता. त्यापूर्वी १८ जून रोजी तिने केतनला लोहगडावर नेलं. तिथे आधीच आलेला तिचा प्रियकर चेतन याने संधीचा फायदा घेत केतनला दरीमध्ये ढकलून दिलं..या प्रकरणाता तपास सुरु असताना पोलिसांना एका सीसीटीव्हीमध्ये एक तरुण भर उन्हात हुडी घालून लोहगडावर जाताना दिसला. पोलिसांना संशय आल्याने त्यांनी त्याला ट्रॅक केलं. तो त्यांना टोलनाक्यालरील सीसीटीव्हीमध्येही दिसला. त्यामुळे पोलिसांना संशय बळावला आणि चेतन पुरता अडकला. पोलिसांनी चेतन आणि सियाला ताब्यात घेतलं आहे. खुनाच्या घटनेला हत्येचा बनाव करण्याच कट पोलिसांनी उधळला. विशाल अग्रवाल यांनी सियाच्या नातेवाईकांवरही गंभीर आरोप केले आहेत..Pune Crime : प्रियकराच्या मदतीने होणाऱ्या पत्नीकडून तरुणाचा खून; दोघांनी मिळून तरुणाला लोहगडावरील दरीत ढकलले.दरम्यान, सिया आणि चेतन यांची गेल्या वर्षभरापासून ओळख होती. सिया गोयल बेकरीचा व्यवसाय करत होती, तर चेतन चौधरीचा मार्केट यार्ड परिसरात ड्रायफ्रूटचा व्यवसाय होता. व्यवसायाच्या निमित्ताने दोघांची ओळख झाली होती आणि गेल्या एक वर्षापासून त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते. सियाला केतनसोबत लग्न करायचे नव्हते. त्यामुळे दोघांनी मिळून केतनला संपवलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.