पुणे

Lohagad Murder Case: हुडी घातलेला तरुण सीसीटीव्हीमध्ये दिसला अन् पोलिसांचा संशय बळावला; 'असा' लागला केतन अग्रवालच्या खुन्याचा शोध

CCTV Leads to Breakthrough: पोलिस तपासामध्ये सिया आणि चेतन यांचे प्रेमसंबंध असल्याचं निष्पन्न झालं. सियाला केतनसोबत लग्न करायचे नव्हते त्यामुळे तिने प्रियकरासोबत त्याच्या हत्येचा कट रचला.
Love Triangle & Betrayal

Love Triangle & Betrayal

esakal

संतोष कानडे
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Ketan Agrawal Murder Case: बांधकाम व्यावसायिकाचा मुलगा केतन अग्रवाल याचा पुण्यातील लोहगडावरुन दरीत कोसळून मृत्यू झाला होता. मात्र तो अपघात नसून खून असल्याचं पोलिस तपासामध्ये निष्पन्न झालं आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल हिने तिचा प्रियकर चेतन चौधरीसोबत मिळून हा कट रचल्याचं पुढे आलंय.

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