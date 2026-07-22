Ketan Agrawal murder Case : केतनच्या हत्येनंतर गुन्हा कसा लपवायचा? सिया अन् चेतनने चित्रपट, वेब सिरीजमधून घेतली होती माहिती

Ketan Agrawal Murder Case Accused Studied Web Series to Plan Murder : लोहगड किल्ल्यावरून दरीत ढकलून पुणे येथील रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांची हत्या करण्यात आल्याच्या प्रकरणात नवी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आरोपी सिया गोयल (२०) आणि तिचा कथित प्रेमी चेतन चौधरी (२२) यांनी हत्येनंतर गुन्हा लपवण्यासाठी आणि तपास यंत्रणांपासून वाचण्यासाठी वेब सिरीज, चित्रपट आणि ऑनलाइन व्हिडिओंचा अभ्यास केला होता. हत्येला अपघाताचे स्वरूप देण्याचा त्यांचा डाव होता..पोलिसांच्या तपासानुसार, सिया आणि चेतन यांच्यात गेल्या सहा महिन्यात २,००४ हून अधिक कॉल्स झाले आणि एकूण २३८ तास बोलणे झाले. या काळात त्यांनी गुन्हा कसा लपवावा, अपघात कसा दाखवावा, संशय कसा येणार नाही? याबाबत इंटरनेटवर सर्च केले. "विष देऊन हत्या कशी करावी?", "अपघातासारखी घटना कशी घडवावी?" अशा शोधांबरोबरच वेब सिरीज आणि चित्रपटांमधील क्राईम प्लॉट्सचा अभ्यास केला. .Ketan Agarwal Case : चेतनच्या कृत्यामुळे कुटुंब धास्तावले; फ्लॅटला कुलूप लावून रातोरात झाले पसार!.सिया-चेतनचा 'रिसर्च' आणि प्लॅन केतनची हत्या हा अपघात असल्याचा दाखवण्याचा डाव होता. लोहगड किल्ल्यावरून ढकलणे हा मुख्य प्लॅन होता. त्यासाठी दोघांनी किल्ल्यावर रिहर्सल केली. सियाचे जमिनीवर बसणे किंवा शूलेस बांधणे हे सिग्नल ठरले होते, ज्यावर चेतनने केतनला ढकलले. गुन्ह्यापूर्वी आणि नंतर फोन चॅट्स डिलीट केल्या, मोबाइल फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवले आहेत. चेतनने स्कूटरने (टोल कॅमेरे टाळण्यासाठी) प्रवास केला आणि हुडी घालून फिरला. १४ जूनला सियाने पहिला प्रयत्न केला, पण केतन बुश पकडून वाचला. तिने 'साप' असल्याचे नाटक केले. बाली ट्रिप रोखण्यासाठी केतनचा पासपोर्ट देखील गहाळ केला..१८ जून २०२६ रोजी केतनला लोहगडवर नेले. चेतन आधी पोहोचला होता. सियाच्या सिग्नलनुसार चेतनने केतनला ३५०-४०० फूट खोल दरीत ढकलले. सुरुवातीला अपघात म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण कॉल रेकॉर्ड्स, सीसीटीव्ही आणि डिजिटल पुराव्यांमुळे प्रकरण उघडकीस आले. दोघांनाही २३ जूनला अटक झाली..आरोपींची स्थिती सिया आणि चेतन आता एकमेकांवर दोषारोप करत आहेत. सिया म्हणते चेतनने असे करण्यास सागिंतले दिले, तर चेतन सियावर आरोप करतो. दोघेही कुटुंबाची बदनामी टाळण्यासाठी हत्या हा मार्ग निवडल्याचे सांगतात. पोलिसांनी क्राइम सीन रिक्रिएशन केले असून, तपास सुरू आहे. फास्ट-ट्रॅक कोर्टात खटला चालवला जाणार आहे. .केतनचे वडील विशाल अग्रवाल आणि कुटुंबीय न्यायाची मागणी करत आहेत. या प्रकरणाने 'रिलेशनशिप' आणि 'सोशल प्रेशर'मुळे उद्भवणाऱ्या गुन्ह्यांवर चर्चा सुरू केली आहे. तपास यंत्रणा सांगतात की, अशा 'रिसर्च'मुळे गुन्हेगारांना अजून काळजीपूर्वक प्लॅन करता येतो, पण डिजिटल फुटप्रिंट्स नेहमीच शिल्लक राहतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.