लोहगडावर पर्यटकांची वाढती गर्दी; केतन अग्रवाल प्रकरणामुळे घटनास्थळ ठरतंय आकर्षण

Why are tourists visiting Lohagad Fort after Ketan Agarwal murder case : केतन अग्रवाल हत्याकांडामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाची चर्चा आता केवळ न्यायालय आणि पोलीस तपासापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या घटनेचा परिणाम थेट लोणावळ्याजवळील ऐतिहासिक लोहगड किल्ल्यावरही दिसून येत आहे. नैसर्गिक सौंदर्य, इतिहास आणि गिरिभ्रमणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या किल्ल्यावर आता हत्याकांडाशी संबंधित घटनास्थळ पाहण्यासाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने पोहोचत आहेत..केतन अग्रवालला ज्या ठिकाणावरून दरीत ढकलण्यात आल्याचा आरोप आहे, ती जागा प्रत्यक्ष पाहण्याची उत्सुकता अनेकांमध्ये आहे. त्यामुळे सुट्टीच्या दिवशीच नव्हे, तर आठवड्याच्या इतर दिवशीही किल्ल्यावर पर्यटकांची वर्दळ वाढल्याचे स्थानिक सांगतात. अनेक जण या घटनेबाबत माहिती जाणून घेत घटनास्थळ पाहण्यासाठी विशेष भेट देत असल्याचे चित्र आहे..Ketan Agarwal Crime Case : सिया गोयल, चेतन चौधरीच्या कोठडीत वाढ; डिजिटल पुरावे, घटनास्थळी पडताळणीसह अन्य तपास सुरू.स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील विविध भागांसह दिल्ली आणि इतर राज्यांतूनही पर्यटक लोहगडावर येत आहेत. यापूर्वी सुट्टीच्या दिवशी सुमारे एक हजार पर्यटक किल्ल्यावर येत असत. मात्र, हत्याकांडानंतर हा आकडा जवळपास १५०० वर पोहोचला आहे. तर इतर दिवशी ४००च्या आसपास असलेली संख्या आता ६०० पेक्षा अधिक झाल्याचे सांगितले जात आहे..दरम्यान, केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाचा तपास वेगाने सुरू असून, आरोपी सिया गोयल आणि चेतन यांना नुकतेच वडगाव न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. न्यायालयाने दोघांची पोलीस कोठडी ३ जुलैपर्यंत वाढवली असून, तपास यंत्रणा या प्रकरणातील प्रत्येक पैलूचा बारकाईने तपास करत आहे..Pune News : स्वारगेट अत्याचार प्रकरणातील आरोपीवर दोषारोप निश्चिती; ८७ साक्षीदारांची यादी न्यायालयात सादर.इतिहासाचा साक्षीदार असलेला लोहगड किल्ला आज एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेचा विषय ठरला आहे. एका गाजलेल्या गुन्ह्यामुळे या किल्ल्याकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.