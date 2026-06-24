कोणाच्या नजरेत न येण्याची खबरदारी

पुणे, ता. २४ ः केतन अग्रवाल खून प्रकरणातील आरोपी सिया गोयलचा प्रियकर चेतन चौधरी अगोदरच लोहगड किल्ल्यावर पोहोचला होता. दोघांनी केतनच्या खुनाचा अचूक कट रचला होता. सुरवातीपासून दोघे पोलिस आणि इतर कोणाच्या नजरेत येऊ नयेत, याची खबरदारी घेत होते.
लोहगडावर जाण्यापूर्वी चेतनने त्याचा मोबाईल दुकानात ठेवला होता. त्याचे इंटरनेट बंद केले. कामगाराचा मोबाईल घेऊन तो लोहगडावर आला होता. किल्ल्यावर पोहचल्यानंतर सुरक्षा रक्षक, तसेच इतरांच्या नजरेत आपण येऊ नये म्हणून तो काळजी घेत होता. त्याने तोंड बांधून अंगावर हुडी परिधान केली होती. पाठीला बॅग, बर्मुडा, पायात स्पोर्ट शूज, तर कानाला मोठा हेडफोन लावला होता. आपण ट्रेकिंग व व्यायामासाठी येथे आल्याचे त्याने भासवले.
सिया आणि केतन किल्ल्यावर पोचताच चेतन त्यांच्या पाठीमागून वर आला. संधी मिळताच सिया आणि चेतन या दोघांनी केतनला कड्यावरून खाली दरीत ढकलून दिले. सिया हिने आरडा-ओरडा करत सुरक्षा रक्षकाला केतन पडल्याचे सांगितले. सियाने आई पूजा गोयल हिला केतन किल्ल्यावरून खाली पडल्याचे सांगितले. त्यानंतर केतनच्या कुटुंबीयांनी लोहगडाकडे धाव घेतली.
चेतनकडून व्यायामाचे कारण
सिया आणि केतन हे दोघे १८ जूनला सकाळी साडेआठला मोटारीने लोहगडाकडे निघाले. ते येणार असल्याची माहिती चेतनला होती. त्यामुळे दोघे येण्यापूर्वीच तो किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारावर जाऊन बसला. हे दोघे किल्ल्याकडे निघाले असता, चेतन त्यांच्या पाठीमागून आला. किल्ल्यावर प्रवेश करण्यासाठी २५ रुपयांचे शुल्क भरून तिकीट घ्यावे लागते. तिकीट न घेतल्याने सुरक्षा रक्षकाने चेतनला हटकले होते. यावेळी तो म्हणाला की, मी व्यायाम करण्यासाठी आलो आहे. परत खाली येताना पैसे देतो. पोलिसांच्या नजरेतून सुटण्यासाठी त्याने ही शक्कल लढविली असल्याचा अंदाज आहे. मात्र तेथील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात तो कैद झाला.
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