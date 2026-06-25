पुणे

लोक जनशक्ती पक्षाच्या निमंत्रकपदी शेलार, वडमारे

लोक जनशक्ती पक्षाच्या निमंत्रकपदी शेलार, वडमारे
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पुणे, ता. २५ : लोक जनशक्ती पक्षाच्या (रामविलास) पुणे शहर व जिल्हा पक्ष विस्तार बैठकीत पदाधिकारी नियुक्तीसाठी निमंत्रक म्हणून प्रसाद शेलार आणि हरिभाऊ वडमारे यांची निवड करण्यात आली. पक्षाचे संघटन मजबूत करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पक्षाचा जनाधार वाढवणे आणि विचारधारा तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीस प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद कुदळे, प्रदेश महासचिव प्रा. डॉ. अशोक गायकवाड, सुंदर कांबळे, प्रदीप कांबळे व पदाधिकारी उपस्थित होते.

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