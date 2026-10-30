पुणे

Lonavala Railway Station: लोणावळा रेल्वे स्थानकात राडा; तिकीट तपासणीसाला प्रवाशाकडून बेदम मारहाण, Video Viral

TC Beating by Passenger: लोणावळा रेल्वे स्थानकात एका प्रवाशाने तिकीट तपासणीसाला मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
Lonavala railway station TC beating by passenger

Lonavala railway station TC beating by passenger

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा रेल्वे स्थानकावर तिकीट तपासणी दरम्यान एका टीसीला प्रवाशाने बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

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