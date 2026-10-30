Lonavala Railway Station: लोणावळा रेल्वे स्थानकात राडा; तिकीट तपासणीसाला प्रवाशाकडून बेदम मारहाण, Video Viral

लोणावळा रेल्वे स्थानकावर तिकीट तपासणी दरम्यान एका टीसीला प्रवाशाने बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे..व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे की, प्लॅटफॉर्म नंबरवर तिकीट तपासणीस (TC) आणि एका प्रवाशामध्ये जोरदार वादावादी सुरू आहे. वादाचे रूपांतर काही क्षणातच हाणामारीत झाले..दरम्यान, या घटनेमुळे प्लॅटफॉर्मवर काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) आणि लोहमार्ग पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. सरकारी कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी संबंधित प्रवाशावर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.