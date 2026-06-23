पुणे

Lonavala Rain: लोणावळ्यात मोसमी पावसाच्या सरी; चार मिलिमीटर नोंद, उकाड्याने त्रस्त नागरिकांना दिलासा!

Relief from heat as monsoon rain hits Lonavala hill station: लोणावळ्यात मोसमी पावसाची दमदार एंट्री; उकाड्यापासून दिलासा, वातावरणात आल्हाददायक गारवा, शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची लहर
Lonavala Sees Light Rainfall; Weather Turns Pleasant After Intense Heat

Lonavala Sees Light Rainfall; Weather Turns Pleasant After Intense Heat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा : लोणावळा शहर व परिसरात सोमवारी मोसमी पावसाने दमदार हजेरी लावत वातावरणात सुखद गारवा निर्माण केला. गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या उकाड्यामुळे हैराण झालेल्या नागरिकांना या पावसामुळे मोठा दिलासा मिळाला.

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