Lonavala Heavy Rain: लोणावळ्यात पावसाचा कहर! अवघ्या 24 तासांत 625 मिमी विक्रमी पाऊस; शहर जलमय, महामार्ग-रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम

लोणावळा: लोणावळा शहर आणि परिसरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला असून जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. गेल्या २४ तासांत लोणावळ्यात तब्बल ६२५ मिमी (२४.६१ इंच) पावसाची विक्रमी नोंद झाली आहे. या संततधार पावसामुळे शहरातील अनेक सखल भाग जलमय झाले असून रस्ते, पूल आणि वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.आज (सोमवार) सकाळ सात वाजेपर्यंत चालू वर्षातील एकूण पावसाची नोंद १७१५ मिमी (६७.५२ इंच) इतकी झाली आहे. तुलनेत मागील वर्षी याच दिवशी केवळ ११० मिमी पाऊस झाला होता, तर त्या कालावधीपर्यंतचा एकूण पाऊस २५०२ मिमी होता..मुसळधार पावसामुळे शहरातील अनेक ठिकाणी पाणी साचले असून काही भागांतील घरांमध्येही पाणी शिरले आहे. दरडी कोसळण्याच्या घटनांमुळे पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्ग, जुना मुंबई–पुणे महामार्ग तसेच रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...अनेक ठिकाणी वाहतूक बंद ठेवावी लागली असून प्रशासन, पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन पथके आणि स्वयंसेवी संस्था बचाव व मदतकार्य करत आहेत. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे लोणावळा शहरासह मावळ तालुक्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून परिस्थितीवर प्रशासनाकडून सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.