रायफल साफ करताना अचानक गोळी सुटली, लोणावळ्यात माजी नगरसेवकाच्या मुलाचा मृत्यू

Lonavala shooting incident: लोणावळ्यात रायफल साफ करत असताना अचानक गोळी सुटल्याने ३३ वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अभय माणिक मराठे असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. ही घटना लोणावळ्यातील भुशी गावातील हॉटेल मोतीरामच्या आवारात घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अभय मराठे हे लोणावळा शहराचे माजी नगरसेवक माणिक मराठे यांचे मुलगे होते. या घटनेमुळे मराठे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अभय मराठे हे त्यांच्या वडिलांच्या मालकीची परवानाधारक रायफल साफ करत होते. रायफलची साफसफाई सुरू असतानाच अचानक त्यातून गोळी सुटली. ही गोळी थेट अभय यांच्या छातीत लागली. गोळी लागल्यानंतर ते गंभीर जखमी झाले. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला. कुटुंबीय आणि आसपासच्या लोकांनी तातडीने त्यांना रुग्णालयात नेले..१६ वर्षांचा संसार, पत्नीने अचानक सोडलं; पतीनं केलं गाढविणीशी लग्न, प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी.अभय यांना लोणावळ्यातील संजीवनी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, त्यांची प्रकृती गंभीर होती. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. काही क्षणांपूर्वी रायफल साफ करत असलेला तरुण अचानक अशा प्रकारे मृत्युमुखी पडल्याने कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला..घटनेची माहिती मिळताच लोणावळा शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून घटनेची माहिती घेतली. या प्रकरणी लोणावळा शहर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. रायफलमध्ये गोळी नेमकी कशी लोड होती आणि साफसफाई करताना ती कोणत्या परिस्थितीत सुटली, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.