Pune News: पोलिस उपआयुक्तांकडून लोणी काळभोर पोलिस हवालदार ललिता कानवडे यांच्या कार्याचा सन्मान

-सुवर्णा कांचनउरुळी कांचन: लोणी काळभोर (ता. हवेली) पोलिस ठाण्यात महिला पोलिस हवालदार म्हणून कार्यरत असणाऱ्या ललिता सीताराम कानवडे यांचा पोलिस उप आयुक्त राजकुमार शिंदे यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. कानवडे यांच्या कार्याची दाखल घेत त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात बढती करण्यात आली आहे. लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याच्या वतीने शनिवारी (ता. २३ आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात त्यांना गौरविण्यात आले.ललिता कानवडे या लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यातील खटल्यांचे दोषसिध्द करण्याकरिता जिल्हा व सत्र न्यायालय, शिवाजीनगर, पुणे येथे पैरवी कामकाजाचे कर्तव्य पार पाडतात. त्यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यातील खून, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे व हुंडाबळी यांसारख्या अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यामधील फिर्यादी, साक्षीदार, मुद्देमाल व सर्व साक्षीपुरावे विहित वेळेत योजनाबध्दरित्या न्यायालयासमोर हजर केले. तसेच सरकारी अभियोक्ताने त्यांना खटल्यांचे दोषसिध्दीच्या अनुषंगाने सर्वतोपरी सहकार्य केले.लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याअंतर्गत एकूण ४ वर्षाच्या कालावधीत पैरवी अंमलदार म्हणून कानवडे यांनी सेशन कोर्टात कामकाज पाहताना १५ गुन्ह्यात शिक्षा होऊन २६ आरोर्पीना शिक्षा झालेली आहे. २०२५ मध्ये एकूण चार गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषसिध्द झाले आहेत. दोषसिद्ध झालेल्या चार गुन्ह्यांपैकी तीन गुन्हे खून तर एक गुन्हा हुंडाबळीचा आहे. त्यामध्ये खुनाचे दोन गुन्ह्यांतील आरोपींना जन्मठेप, तसेच खुनाच्या एका गुन्ह्यातील आरोपीस सात वर्षे सश्रम कारावास, तर उर्वरित हुंडाबळी गुन्ह्यातील आरोपींना सात वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा झालेली आहे. कानवडे यांच्या उत्कृष्ट, उल्लेखनीय व गौरवास्पद कामगिरीमुळे पोलिस दलाची प्रतिमा उंचावली आहे. याप्रसंगी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे, पोलिस अधिकारी, पोलिस कर्मचारी उपस्थित होते.