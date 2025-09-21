पुणे

Pune Crime: 'लोणी काळभोर पोलिसांची अवैध धंद्यांवर धडक कारवाई'; १५० लिटर हातभट्टी दारू, ११० ग्रॅम गांजा, जुगार साहित्य जप्त

"Illegal Trade Busted in Loni Kalbhor: शब्बीर हाजीमिया शेख (३९, इंदिरानगर), मंगेश कुंडलिक गायकवाड (२९), व मंगेश रमेश खारपडे (३९, माळीमळा) यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून ५,१५५ रुपये रोख व जुगार साहित्य जप्त करण्यात आले. दरम्यान, लोणी काळभोर पाषाणकर बाग परिसरातील चिकन दुकानामागे मटका जुगार खेळणाऱ्या सहा जणांवरही कारवाई करण्यात आली.
"Loni Kalbhor police seizing illicit liquor, ganja, and gambling material during the raid."

उरुळी कांचन: लोणी काळभोर पोलिसांनी अवैध धंद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांत जोरदार मोहीम राबवत गावठी हातभट्टी दारू, गांजा विक्री, तसेच जुगार खेळणाऱ्यांवर कारवाई केली. या कारवाईमुळे अवैध धंदे करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

