Pune Crime: 'लोणी काळभोर पोलिसांची अवैध धंद्यांवर धडक कारवाई'; १५० लिटर हातभट्टी दारू, ११० ग्रॅम गांजा, जुगार साहित्य जप्त

-सुवर्णा कांचनउरुळी कांचन: लोणी काळभोर पोलिसांनी अवैध धंद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांत जोरदार मोहीम राबवत गावठी हातभट्टी दारू, गांजा विक्री, तसेच जुगार खेळणाऱ्यांवर कारवाई केली. या कारवाईमुळे अवैध धंदे करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..द्रौपदी राजेंद्र उपाध्ये (३५), अलका भगवान आरसे (५५, कुंजीरवाडी), कौशल्या कैलास राखपसरे (६०), निशा कृष्णा उपाध्ये (३२), मंगल संतोष भाले, आकाश संतोष भाले (सर्व रा. लोणी काळभोर), व लता दादा खलसे (४०, कदमवाकवस्ती) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यांच्याकडून १५० लिटर गावठी दारू आणि ११० ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला..तसेच माळीमळा येथे जुगार खेळणाऱ्या तिघांवर कारवाई करण्यात आली. यात शब्बीर हाजीमिया शेख (३९, इंदिरानगर), मंगेश कुंडलिक गायकवाड (२९), व मंगेश रमेश खारपडे (३९, माळीमळा) यांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून ५,१५५ रुपये रोख व जुगार साहित्य जप्त करण्यात आले..दरम्यान, लोणी काळभोर पाषाणकर बाग परिसरातील चिकन दुकानामागे मटका जुगार खेळणाऱ्या सहा जणांवरही कारवाई करण्यात आली. या आरोपींमध्ये दीपक रामचंद्र शेलार (५२), सुरेश बाबुराव सावलकर (७७), चैतन्य राजेंद्र सोनवणे (३०), शिवकुमार रामधिरज परदेशी (५५), अण्णा कान्हु चव्हाण (६२), आणि चणप्पा माधप्पा शिवमुर्ती (६५) यांचा समावेश आहे. यांच्याकडून ८,८९० रुपये रोख आणि २०० रुपये किमतीचे जुगार साहित्य असा एकूण ९,०९० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..सदर कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे, युनिट सहाचे पोलिस निरीक्षक शाहिद पठाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक रत्नदीप बिराजदार, दिगंबर सोनटक्के, पो.ह. प्रशांत नरसाळे, राहुल कर्डिले, सूरज कुंभार, सचिन सोनवणे, वनिता यादव, प्रविण दडस तसेच युनिट सहाचे शेखर बाळासाहेब काटे, रुपाली कदम, निकिता पोळ यांनी केली आहे..