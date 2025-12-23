Loni Kalbhor News : अवघ्या अर्ध्या तासात ५ एकर ऊस जळून खाक; लोणी काळभोरचे ६ शेतकऱ्यांचे १० लाखांपेक्षा अधिक नुकसान!

सुनील जगतापथेऊर : येथील रायवाडी परिसरात तोडणीला आलेला ५ एकरापेक्षा अधिक क्षेत्रातील ऊसाला आग लागल्याची घटना घडली असल्याने यामध्ये ६ शेतकऱ्यांचे १० लाखांपेक्षा अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सदर घटना मंगळवार (२३ डिसेंबर) रोजी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारांस घडली आहे. यामध्ये अशोक गेनबा गोते, गोविंद गोते, प्रभाकर अबू काळभोर, दत्तात्रय आबु काळभोर, भगवान लक्ष्मण काळभोर व सचिन भगवान काळभोर यांचे नुकसान झाले आहे. .हातातोंडाशी आलेला घास डोळ्यांदेखत जळून खाक झाल्याने हे सर्व शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार लोणी काळभोर ग्रामपंचायत हद्दीतील गट क्रमांक ४९२ व ४९३ मध्ये सदर ऊसशेती आहे, सोमवार पासून ऊसाची तोड करण्यासाठी ऊसतोड कामगार आले होते, एक ट्रॅक्टर ऊस सुद्धा गेला होता.काही नागरिकांनी सुरवातीला अशोक गोते यांच्या ऊसाला आग लागल्याचे पाहिले.त्यानंतर ती आग शेजारील शेतकऱ्यांच्या ऊसाला लागली,बघता बघता ५ एकरहून अधिक ऊस अर्ध्या तासाच्या आत जाळून खाक झाला. .Pune Politics : पुण्यात ठाकरे गटाला जबरदस्त धक्का; सुतार–भोसलेंची भाजपमध्ये थेट एन्ट्री; कोथरूड–येरवड्यात राजकीय भूकंप!.ऊसतोड कामगाराने सिगारेट अथवा बिडी पिल्यानंतर राहिलेला तुकडा टाकल्यामुळे आग लागली असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.शेतकरी लवकरच याबाबत लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात अजून तक्रार दाखल झाली नाही.महसूल प्रशासनाने त्वरित पंचनामे करून आर्थिक मदत करावी. तर पोलीस प्रशासनाने आग लावणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी अशी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.