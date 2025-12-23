पुणे

Loni Kalbhor News : अवघ्या अर्ध्या तासात ५ एकर ऊस जळून खाक; लोणी काळभोरचे ६ शेतकऱ्यांचे १० लाखांपेक्षा अधिक नुकसान!

Sugarcane Fire : लोणी काळभोर येथे अर्ध्या तासात ५ एकर ऊस जळून खाक झाला, ६ शेतकऱ्यांचे १० लाखांपेक्षा अधिक रुपयांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांनी त्वरित आर्थिक मदत व कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
5 Acres Sugarcane Field Destroyed in Fire at Loni Kalbhor

5 Acres Sugarcane Field Destroyed in Fire at Loni Kalbhor

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

थेऊर : येथील रायवाडी परिसरात तोडणीला आलेला ५ एकरापेक्षा अधिक क्षेत्रातील ऊसाला आग लागल्याची घटना घडली असल्याने यामध्ये ६ शेतकऱ्यांचे १० लाखांपेक्षा अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सदर घटना मंगळवार (२३ डिसेंबर) रोजी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारांस घडली आहे. यामध्ये अशोक गेनबा गोते, गोविंद गोते, प्रभाकर अबू काळभोर, दत्तात्रय आबु काळभोर, भगवान लक्ष्मण काळभोर व सचिन भगवान काळभोर यांचे नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
pune
fire
sugarcane
Agriculture Loss
Loni Kalbhor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com