Loni Crime : भाडेकरूंची माहिती न दिल्याने लोणी काळभोरमध्ये घरमालकावर गुन्हा!

सुनील जगताप थेऊर : लोणी काळभोर मध्ये भाडेकरूंची माहिती पोलीस स्टेशनला दिली नाही म्हणून घर मालकावर गुन्हा दाखल.नुकतेच लोणी काळभोर येथे गुन्हे शाखा,पुणे शहर पोलीस पथकाने येथील पाषाणकर बाग परिसरात अफसर अहेसान अंन्सारी (वय ३१,रा.पाषाणकर बाग,गॅस एजन्सी शेजारी लोणी काळभोर,ता हवेली,जि पुणे) याला ताब्यात घेऊन त्याचेकडून सुमारे १ लाख ८० हजार ९२० रुपये किंमतीचा ७ ग्रॅम ९९ मिलीग्रॅम (एम.डी.)अंमली पदार्थ जप्त केला होता.याप्रकरणातील आरोपी हा काळभोर हाइट्स या विमल रामदास काळभोर यांच्या मालकीच्या इमारतीत भाड्याने राहत होता त्याच्यासह अन्य १६ भाडेकरू देखील या इमारतीत भाड्याने राहतात,घरमालकाने या १७ भाडेकरूंची माहिती पोलीस स्टेशनला दिली नाही म्हणून लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन येथे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Buldhana Crime : मध्य प्रदेश मधील अग्नी शस्त्र निर्मिती; गृह खात्यासाठी ठरतेय डोकेदुखी .देशात होत असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्यात गृहखात्याने सावधानतेचे निर्देश दिले आहेत.त्यामध्ये घरमालकांनी आपल्या भाड्याने दिलेल्या जागेत राहणाऱ्या भाडेकरुंची माहिती तात्काळ पोलीस स्टेशनला सादर करावी या निर्देशाचा समावेश आहे.त्याला अनुसरून व लोणी काळभोरमध्ये अमली पदार्थ जप्तीच्या कारवाईत सापडलेला अमली पदार्थ बाळगणारा अफसर अहेसान अन्सारी याच्या तपासाअंती तो विमल रामदास काळभोर यांच्याकडे भाड्याने राहत असल्याची माहिती समोर आली,त्या अनुषंगाने पोलिसांनी घर मालकाकडे चौकशी केली असता,त्यांनी आपल्या इमारतीमधील १७ भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना दिली नसल्याने पोलिसांनी विमल रामदास काळभोर (वय ६३ रा.कांचन गिरी मठाजवळ,लोणी काळभोर) यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे..