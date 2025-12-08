Indian Army : ले. कर्नल हर्षवर्धन ढेकणे यांनी पुतीन यांना दिली मानवंदना; निमगाव म्हाळुंगीचा अभिमान!

तळेगाव ढमढेरे : निमगाव म्हाळुंगी (ता.शिरूर) येथील लेफ्टनंट कर्नल हर्षवर्धन शहाजी ढेकणे यांनी राष्ट्रपती भवन दिल्ली येथे भारत दौऱ्यावर आलेल्या रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना भारतीय सैन्य दलातर्फे मानवंदना (गार्ड ऑफ ऑनर) दिली. ही बातमी सोशल मीडियावर पाहताच पुणे जिल्ह्यासह निमगाव म्हाळुंगी ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला. कोणत्याही देशाचे राष्ट्राध्यक्ष किंवा महत्त्वाची व्यक्ती भारत दौऱ्यावर आल्यानंतर लष्करातर्फे "गार्ड ऑफ ऑनर"देण्याची प्रथा आहे..राष्ट्रपती भवनामध्ये मानवंदना देण्याचा सोहळा संपन्न होत असतो. हर्षवर्धन ढेकणे यांनी सैन्य दलातर्फे पुतीन यांना गार्ड ऑफ ऑनर दिला. याचा सर्वांनाच अभिमान वाटतो. हर्षवर्धन ढेकणे हे मूळचे शिरूर तालुक्यातील निमगाव म्हाळुंगी गावचे असले तरी त्यांचे वास्तव्य पुण्यात होते. भारतीय सैन्य दलात असलेले त्यांचे चुलते स्वर्गीय चंद्रकांत ढेकणे यांच्या प्रेरणेने देश सेवा करण्याची त्यांना इच्छा निर्माण झाली. वडील स्वर्गीय शहाजी ढेकणे हे एस.एस.सी. मंडळाचे सचिव होते. आई रत्नमाला ढेकणे या राज्य सरकारच्या सेवेतून निवृत्त झाल्या आहेत. पत्नी पल्लवी ढेकणे या भारती विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापक असून, त्यांना यस्वी व काश्वी या दोन मुली आहेत..NDA Graduation Ceremony : “युद्ध रणांगणावरच नाही, विचारांमध्येही लढले जाते...” एनडीए दीक्षांत समारंभात डॉ. अजय कुमार यांचा भावनिक संदेश.हर्षवर्धन ढेकणे यांचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण पुण्यात झाले. ११ वी व १२ वी विद्या प्रतिष्ठान बारामती येथे झाले. बीएस.सी. ची पदवी पुण्यात मॉडर्न कॉलेजला संपादन केली. २००६ मध्ये त्यांनी भारतीय लष्करी अकादमी ढेहराडून येथे प्रशिक्षण घेतले. त्यांनी भारतीय लष्करी सेवेत आतापर्यंत ढेहराडून, जम्मू-काश्मीर, मणिपूर, आसाम, रांची आदी ठिकाणी सेवा केली आहे. जून २०२३ पासून ते दिल्ली येथे लष्करी सेवेत आहेत. निमगाव म्हाळुंगी येथे शेकडो आजी- माजी सैनिक असून, भारतीय सैन्य व पोलीस दलात अनेक युवक - युवती सध्या सेवेत आहेत. सैनिकांचे गाव म्हणूनही निमगाव म्हाळुंगी गावाला ओळखले जाते. अर्थात हर्षवर्धन ढेकणे यांचा सर्वांना अभिमान वाटतो.. ले. कर्नल हर्षवर्धन ढेकणे यांनी आत्तापर्यंत पुढील मान्यवरांना "गार्ड ऑफ ऑनर"मानवंदना दिली आहे:-* ग्रीसचे पंतप्रधान क्य्राकोस मिटोटाकीस ( २१ फेब्रुवारी २०२४). इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्राबोवो सुबियांतों (२५ जानेवारी २०२५). चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रियल बोर्डिक फॉंट ( १ एप्रिल २०२५). अँगोलाचे राष्ट्राध्यक्ष जाओ मॅन्युएल गोंकाल्व्हेस लोरेन्सो (३ मे २०२५). फिलीपिन्सचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनँड "बोंगबोंग" रोम्युअल्डेज मार्कोस जूनियर ( ५ ऑगस्ट २०२५). आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन ( ५ डिसेंबर २०२५)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.