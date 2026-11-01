Pune Metro Leak: उद्घाटनापूर्वीच हिंजवडी-मान मेट्रो स्टेशनमध्ये पावसाच्या पाण्याची प्रचंड गळती; हजारो कोटींच्या हायटेक प्रकल्पाच्या दर्जेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह?

पुणेकरांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपवून येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी ज्या बहुप्रतिक्षित शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो लाईन-३ चे लोकार्पण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे, त्या मेट्रो प्रकल्पाबाबत एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. .उद्घाटनाला अवघे ४८ तास शिल्लक असताना, या मार्गावरील महत्त्वाच्या 'मान' (Maan) मेट्रो स्टेशनमध्ये पावसाच्या पाण्याची प्रचंड मोठी गळती सुरू झाली आहे. स्टेशनच्या छतातून थेट प्लॅटफॉर्म आणि प्रवासी कॉनकोर्स परिसरात पावसाच्या पाण्याच्या धारा लागल्याने, हजारो कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या या हायटेक मेट्रोच्या बांधकामाच्या दर्जावरच आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.केवळ उद्घाटनाची घाई करून निकृष्ट दर्जाचे काम रेटले जात असल्याचा आरोप करत स्थानिक नागरिक आणि आयटी कर्मचाऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..कालच केली होती दिमाखदार घोषणा; २४ तासांतच पितळ उघडे पडले!अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच पीएमआरडीएचे (PMRDA) आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मेट्रोच्या उद्घाटनाची जय्यत तयारी जाहीर केली होती. ३ नोव्हेंबरला बालेवाडी क्रीडा संकुलात मुख्य सोहळा पार पडेल आणि ४ नोव्हेंबरपासून २३ पैकी १७ स्टेशन्सवरून नियमित प्रवासी सेवा सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले होते. या मेट्रोला पर्यावरणपूरक 'पुणेरी मेट्रो' संबोधत १०० टक्के महिला लोको पायलट आणि सौरऊर्जेची यंत्रणा उभारल्याचे कौतुक प्रशासनाने केले होते. मात्र, प्रत्यक्ष प्रवासी सेवा सुरू होण्यापूर्वीच पहिल्याच अवकाळी पावसात 'मान' स्थानकात पाण्याची गळती लागल्याने प्रशासनाचा दावा फोल ठरला आहे..थेट छतातून गळती; स्थानकात साचले पाण्याचे डबके!रविवारी हिंजवडी आणि मान परिसरात विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. पाऊस सुरू होताच काही मिनिटांतच मान मेट्रो स्टेशनच्या छतावरील सांध्यांमधून आणि पॅनेलमधून पाणी आत झिरपू लागले. पाहता पाहता प्रवाशांच्या चालण्याच्या मार्गावर आणि तिकीट खिडकीच्या परिसरात पाण्याचे मोठे डबके साचले. हे पाणी रोखण्यासाठी तिथे तातडीने बादल्या आणि वायपर लावून पाणी बाहेर काढण्याची नामुष्की कर्मचाऱ्यांवर ओढवली. या गळतीचे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून पुणेकरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.."घाईगडबडीत उद्घाटनाचा हव्यास कशासाठी?"मेट्रो स्थानकांवर हायव्होल्टेज विद्युत तारा, स्वयंचलित सरकते जिने (Escalators), लिफ्ट्स आणि आधुनिक सेन्सर्स बसवलेले असतात. अशा संवेदनशील ठिकाणी जर छतातून पाणी गळत असेल, तर शॉर्ट सर्किट होऊन प्रवाशांच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती आयटीयन्सनी व्यक्त केली आहे. .निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अपुऱ्या आणि अर्धवट कामांचे उद्घाटन उरकण्याचा हा प्रकार आहे का? असा सवाल आता विरोधकांकडूनही विचारला जाऊ लागला आहे. ३ नोव्हेंबरच्या उद्घाटनापूर्वी ही गळती तातडीने रोखून कामाच्या दर्जाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.