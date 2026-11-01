पुणे

Pune Metro Leak: उद्घाटनापूर्वीच हिंजवडी-मान मेट्रो स्टेशनमध्ये पावसाच्या पाण्याची प्रचंड गळती; हजारो कोटींच्या हायटेक प्रकल्पाच्या दर्जेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह?

उद्घाटनाच्या आधीच मान मेट्रो स्थानकात पाण्याची गळती; प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह
Massive water leakage from the roof of Maan metro station before inauguration

Massive water leakage from the roof of Maan metro station before inauguration

Sakal

Vinayan
Updated on

पुणेकरांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपवून येत्या ३ नोव्हेंबर रोजी ज्या बहुप्रतिक्षित शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो लाईन-३ चे लोकार्पण देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे, त्या मेट्रो प्रकल्पाबाबत एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.

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