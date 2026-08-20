पुणे

मधु नायर बडोदा बीएनपीचे नवे सीईओ

मधु नायर बडोदा बीएनपीचे नवे सीईओ
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‘बडोदा बीएनपी’च्या
सीईओपदी मधु नायर

मुंबई, ता. २१ ः बडोदा बीएनपी परिबा ॲसेट मॅनेजमेंट इंडिया कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी मधु नायर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कंपनी निर्णायक वळणावर असताना ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. मधु नायर हे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी आणि सीईओ) संजय कुमार ग्रोव्हर यांचे उत्तराधिकारी बनले आहेत. ग्रोव्हर हे बँक ऑफ बडोदामधून प्रतिनियुक्तीवर आले होते आणि त्यांनी वाढीच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यात या वित्तीय संस्थेचे यशस्वीपणे नेतृत्व केलेले आहे.

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